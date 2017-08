Belgische voetbalbond heeft nieuw hoofd juridische dienst

Pegie Leys is de nieuwe Legal Director van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Dat maakte de KBVB maandag bekend.

Leys komt aan het hoofd te staan van de juridische dienst van de KBVB, alsook van de dienst “Competition & Club Service”, die clubs adviseert over de bondsregels. Ze nam haar nieuwe functie maandag op.

De advocate uit Keerbergen spreekt Nederlands, Engels en Frans. Eerder was ze aan de slag als juriste bij de advocatenbureaus Stibbe (2000-2002) en DLA Piper (2002-2009). De voorbije acht jaar was ze als juridisch adviseur aan de slag bij Coca-Cola Europe (2009-2017).

“Ik ben ervan overtuigd dat Pegie met haar ruime ervaring in de juridische wereld ons nieuwe inzichten zal brengen, waardoor we in dit domein, dat een steeds belangrijker aandeel in het hedendaagse voetbal inneemt, verdere stappen zullen kunnen zetten”, verklaarde CEO Koen de Brabander.