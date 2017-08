Duitse politie vindt Trump-xtc

De verkeerspolitie heeft in het noordwesten van Duitsland rond de 5.000 xtc-pillen met de afbeelding van de Amerikaanse president Donald Trump in een auto met Oostenrijkse nummerplaten in beslag genomen. De drugs werden zaterdagavond tijdens een verkeerscontrole op de Autobahn 30 ontdekt, zo deelde een politiewoordvoerster in het Nedersaksische Osnabrück maandag mee. Het goedje zou een straatwaarde van 39.000 euro vertegenwoordigen.

De 51-jarige chauffeur en zijn 17-jarige zoon zouden zich op de terugreis uit Nederland hebben bevonden. Die reis eindigt voorlopig in de cel. Een rechter vaardigde arrestatiebevelen tegen hen uit.

Volgens de media zouden de in Amsterdam geproduceerde ecstasy-pillen met de afbeelding van de Amerikaanse president al in juli in grote hoeveelheden zijn opgedoken in Groot-Brittannië. Op het darknet -een anoniem deel van het internet- werden ze te koop aangeboden onder de slogan ‘Trump makes partying great again’.