Luca Brecel heeft zich dankzij een 6-5 zege tegen de Chinees Li Hang geplaatst voor de finale van het China Championship snooker. Daarin wacht dinsdag de Engelsman Shaun Murphy.

Hij heeft nu al 82.500 euro op zak, de dikste cheque in zijn carrière. Bij winst wordt dat bedrag morgen verdubbeld. De finale is morgen rechtstreeks te volgen via Eurosport 1, de sessies starten om 8 uur en 14.40 uur.