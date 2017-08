Nibali pakt ritzege in Vuelta, tussenspurt (!) bezorgt indrukwekkende Froome nu al leiderstrui

Vincenzo Nibali heeft de derde etappe van de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De Italiaan kwam dankzij een sterke afdaling in de laatste kilometers van de Alto de la Comella nog terug en schoot alle grote namen in extremis voorbij. Toch waren het vooral Chris Froome en Team Sky die demonstreerden. De Tourwinnaar neemt de leiderstrui meteen ook over van Yves Lampaert, al had Froome daar wel de bonificaties van een tussenspurt voor nodig.

Na de verrassende zege van onze landgenoot Yves Lampaert (Quick Step Floors) op zondag in de Ronde van Spanje, leek de derde rit een ideale kans voor vluchters te bieden. 158 kilometers scheidden Prades van aankomstplaats Andorra la Vella, twee cols van eerste en eentje van tweede categorie moesten voor de suspens zorgen.

Een uitgelezen kans voor Thomas De Gendt (Lotto Soudal) in zijn jacht naar een allereerste ritzege en de bolletjestrui in de Vuelta. De Belg zorgde ervoor dat hij samen met het zestal Anthony Turgis (Cofidis, Solutions Crédits), Axel Domont (AG2R La Mondiale), Alexandre Geniez (AG2R La Mondiale), Fabricio Ferrari (Caja Rural - Seguros RGA), Davide Villella Cannondale - Drapac)en Fernando Orjuela (Manzana Postobón Team) in de vroege vlucht zat en haalde op de Col de la Perche zijn slag thuis. Eerst boven, tien bergpunten in de achterzak.

De Gendt moet te vroeg lossen

Bij het beklimmen van de Col de la Rabassa, op goed veertig kilometer van de streep, was het liedje van De Gendt echter uitgezongen. De eeuwige aanvaller kon het tempo van Geniez en Villella, die de gashendel vol opendraaiden, niet volgen. In het peloton kreeg ook leider Yves Lampaert een oplawaai. De leider moest de rol lossen en keek algauw tegen almaar kleiner wordende ruggen aan. Ook de groep van de favorieten werd niet gespaard. Marc Soler, Giovanni Visconti en Bob Jungels konden niet aanklampen.

Net voor de top van de Rabassa fietste Team Sky alles weer op een lint, maar dat verhinderde de Fransman Geniez niet om nog snel even de bergpunten binnen te halen. Villella was net zoals bij de eerste col tweede en stak zo De Gendt voorbij in het bergklassement. De sterke Darwin Atapuma en Rui Costa (UAD) kwamen als derde en vierde over de top en probeerden over te nemen, maar slaagden er niet in een kloofje te slaan.

Chaves is enige die Froome bergop kan volgen

De Alto de la Comella, een col van tweede categorie op een dikke tien kilometer van de aankomst, moest voor de beslissing zorgen. Daar maakte vooral Team Sky, dat Froome verrassend voor de bonificaties van de tussenspurt liet gaan, indruk. Alberto Contador en Rafal Majka konden het tempo niet volgen en moesten afhaken.

Op acht kilometer van de streep liet Tourwinnaar Chris Froome de spierballen rollen. Maar één man kon in het wiel blijven van de machtige versnelling van de Britse Keniaan: de Colombiaan Esteban Chaves (Orica-Scott), vorig jaar ook al derde in Spanje. Op de achtergrond kwamen die andere grote namen, Fabio Aru (Astana) en Romain Bardet (AG2R), als derde en vierde over de top. Dat tweetal kon na een paar kilometers afdaling weer komen aansluiten, met in hun zog ook een groepje met onder meer Vincenzo Nibali, Tejay van Garderen, David de la Cruz, Nicolas Roche en Domenico Pozzovivo.

Een kilometer van de meet probeerde Froome nog een versnelling te plaatsen, maar hij werd onverbiddelijk overtroefd door Nibali, die als een duiveltje uit een doosje opdook. De Italiaan snorde iedereen nog voorbij en haalde de ritzege binnen. Het statement van Team Sky en Chris Froome liegt er echter niet om: de Britse Keniaan wordt ook in de Ronde van Spanje dé te kloppen man. Hij neemt meteen ook de leiderstrui over... dankzij de drie bonificatieseconden die de tussenspurt hem opleverde.

Uitslag:

1. Vincenzo Nibali (Ita/TBM) 158,5 km in 4u01:22 (gem. 39,40 km/u)

2. David De La Cruz (Spa/QST) op 0:00

3. Chris Froome (GBr/SKY) 0:00

4. Romain Bardet (Fra/ALM) 0:00

5. Esteban Chaves (Col/ORS) 0:00

6. Fabio Aru (Ita/AST) 0:00

7. Nicolas Roche (Ier/BMC) 0:00

8. Tejay van Garderen (VSt/BMC) 0:00

9. Domenico Pozzovivo (Ita/ALM) 0:00

10. Michael Woods (Can/CDT) 0:25

Stand:

1. Chris Froome (GBr/SKY) de 375,6 km in 8u53:44(gem. 42,22 km/u)

2. David De La Cruz (Spa/QST) op 0:02

3. Nicolas Roche (Ier/BMC) 0:02

4. Tejay van Garderen (VSt/BMC) 0:02

5. Vincenzo Nibali (Ita/TBM) 0:10

6. Esteban Chaves (Col/ORS) 0:11

7. Fabio Aru (Ita/AST) 0:38

8. Adam Yates (GBr/ORS) 0:39

9. Domenico Pozzovivo (Ita/ALM) 0:43

10. Romain Bardet (Fra/ALM) 0:48

