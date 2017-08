Syrisch vluchtelingenkoppel vernoemt dochter naar Angela Merkel

Een vluchtelingenkoppel dat twee jaar geleden voor de oorlog in Syrië naar Duitsland was gevlucht, heeft zijn pasgeboren dochtertje de naam van de Duitse bondskanselier gegeven. Angela Merkel Muhammed werd op 16 augustus geboren, zo deelde de woordvoerster van het Sint-Franciscusziekenhuis in Munster maandag mee.

Het stel vernoemde zijn kind naar Merkel uit dankbaarheid omdat de Duitse regeringsleidster in september 2015 de grenzen openzette om vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrika op te vangen. ‘Angela is de voornaam en Merkel de tweede voornaam van het kind’, zei de woordvoerster. Het gezin, dat nu vijf kinderen telt, reisde ongeveer twee jaar geleden naar Duitsland.

Hun dochtertje is niet de eerste in Duitsland geboren baby die de naam van de machtigste vrouw van Europa krijgt. Een andere vluchtelingenkoppel vernoemde zijn kind in december 2015 al naar de bondskanselier.