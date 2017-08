Dader aanslag Barcelona doodgeschoten: 'Terreurcel opgerold'

Younes Abouyaaqoub, de bestuurder van de bestelwagen die donderdag inreed op de menigte op de Ramblas in Barcelona, werd maandag doodgeschoten bij het Spaanse stadje Subirats. De politie zocht in de buurt nog naar een mogelijke medeplichtige, maar die was er niet. Daarmee zou de kern van de terreurcel volgens de Spaanse speurders opgerold zijn.

Abouyaaqoub werd gevonden nabij Subirats, een vijftigtal kilometer ten westen van Barcelona. 'Enerzijds liep bij het politiecommissariaat in Vilafranca, waar net een coördinatievergadering afgelopen was, informatie binnen dat iemand die op Younes Abouyaaqoub leek, was opgemerkt vlakbij een treinstation in Sant Sadurni d'Andoia', verklaarde politiecommissaris Josep Lluis Trapero, het hoofd van de regionale Catalaanse politie, de Mossos d'Esquadra. 'Korte tijd nadien belde een vrouw uit Sant Sadurni d'Andoia naar de politie. Zij zei dat ze iets van fysionomie kende en zeker was dat ze Abouyaaqoub gezien had. Het was haar ook opgevallen dat de man te warm gekleed was.'

Een lokale politiepatrouille ging ter plaatse en merkte een man op die zich gehurkt schuilhield in een wijngaard, aldus Trapero. 'De agenten riepen de man en vroegen hem zich te identificeren. Die droeg een t-shirt en een hemd met lange mouwen, dat hij opende en riep "Allah is groot." De agenten zagen dat hij iets droeg dat op een explosievengordel leek. Ze openden het vuur en schoten de man dood.'

De man vluchtte nabijgelegen wijngaarden in, maar de politie kon hem staande houden. Toen hij iets toonde dat ‘leek op een bommengordel', schoot de politie hem neer. In Spaanse media klonk het dat de man daarbij ‘Allahu Akbar’ geroepen zou hebben.

Daarop kwam de ontmijningsdienst ter plaatse om het lichaam van de man te onderzoeken. Om iets na 18 uur bevestigde de politie dan dat het wel degelijk om Younes Abouyaaqoub ging, de man die vorige week donderdag dertien mensen doodreed op de Ramblas in Barcelona. De bommengordel die hij droeg bleek vals. Ook de doodgeschoten terreurverdachten van Cambrils droegen valse bommengordels.

We confirm that the man shot down in #subirats is Younes Abouyaaqoub, author of the terrorist attack in #barcelona — Mossos (@mossos) 21 augustus 2017

Abouyaaqoub had de wagen die hij in het begin van zijn vijf dagen durende vlucht had gekaapt, in de buurt achtergelaten. Eerder bevestigde de politie dat Pau Perez (34) de eigenaar van de auto, was overleden aan de steekwonden die hij daarbij opliep.

'Geen medeplichtige'

De politie sloot de omgeving van Subirats af en zette een helikopter in om die te doorzoeken. Een industriezone vlakbij werd ook geëvacueerd. Er werd een verdachte bestelwagen aangetroffen in Sant Sadurni d'Andoia, maar die zou niets met de feiten te maken hebben.

'Toen de man door de getuigen werd opgemerkt en toen hij door de politie werd neergeschoten, was hij alleen', zei Trapero. 'Er is dus geen sprake van een mogelijke medeplichtige. We hebben wel verschillende telefoons gekregen van buurtbewoners, onder meer over een verdachte bestelwagen. Al die oproepen worden nagegaan en bleken niets met de feiten te maken te hebben.'

Volgens het hoofd van de Mossos is de kern van de terreurcel dan ook opgerold: 'De twaalf personen die we zochten zijn gevonden. Acht zijn overleden en de vier anderen zijn opgepakt. Zij worden morgen ter beschikking gesteld van de Audiencia Nacional (het Spaanse Hooggerechtshof, red.). Het onderzoek gaat verder en we sluiten niet uit dat er in de komende weken nog ontwikkelingen volgen.'

rdc