‘Op dit moment geen enkele link tussen imam en aanslagen 22 maart’

Er is op dit moment geen enkele link tussen imam Abdelbaki Es Satty, die beschouwd wordt als de spilfiguur achter de aanslagen in Barcelona en Cambrils, en de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem. Dat meldt het federaal parket.

Zondag raakte bekend dat de imam tussen januari en maart 2016 in Vilvoorde verbleef en er geprobeerd zou hebben om in een plaatselijke moskee aan de slag te gaan. ‘De imam is inderdaad in België geweest maar hij was absoluut niet gekend bij het federaal parket’, zegt parketwoordvoerder Thierry Werts.

Het federaal parket heeft wel een onderzoek geopend naar de aanslag in Barcelona omdat daarbij een Belgische vrouw om het leven is gekomen. Dat onderzoek is in handen gegeven van de federale gerechtelijke politie van Antwerpen, omdat de vrouw in Tongeren woonde. Bedoeling van dat onderzoek is voornamelijk om de samenwerking met de Spaanse gerechtelijke overheden en de uitwisseling van gegevens over de slachtoffers te vergemakkelijken, aldus nog het federaal parket.