Dave Grohl, frontman van Foo Fighters, verraste iedereen op het Summer Sonic-festival in Tokio door Rick Astley op het podium te vragen. Samen brachten ze diens wereldhit Never Gonna Give You Up.

‘We hebben elkaar twee minuten geleden ontmoet, dit is te gek!’, schreeuwde Dave Grohl alvorens hij deed alsof of hij Smells Like Teen Spirit van Nirvana inzette. In werkelijk bracht de band samen met Astley diens wereldhit ‘Never Gonna Give You Up’.