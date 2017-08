Politie en gerecht hebben voorlopig nog het raden naar het motief voor de schietpartij die maandagmiddag plaatsvond in Diest en het leven kostte aan een 38-jarige vrouw, een loketbediende van het ACV. Het Leuvense parket heeft intussen een gerechtelijk onderzoek geopend voor moord.

De schietpartij vond net voor 12 uur plaats in het ACV-dienstenkantoor in de Koning Albertstraat. De dader zou het kantoor binnengestapt zijn, zijn beurt hebben afgewacht en vervolgens de bediende achter het loket hebben neergeschoten. De 38-jarige vrouw overleefde de schietpartij niet.



'Het labo en het afstappingsteam van de federale politie zijn ter plaatse voor een sporenonderzoek', zegt parketwoordvoerster Helene Tops. 'Intussen hebben we ook een onderzoeksrrechter gevorderd, voor moord, en die zal in de loop van de namiddag nog ter plaatse afstappen.'

De dader ging er na de schietpartij vandoor en wordt actief opgespoord, aldus het parket. Het is nog niet duidelijk of het om een overval ging of dat er een andere aanleiding voor de feiten is. Dat zal het verdere onderzoek moeten uitwijzen, klinkt het nog.

Volgens omstanders zou de dader het kantoor van de christelijke vakbond binnengestapt zijn en een nummertje getrokken hebben voor de wachtrij. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De man zou op de vrouw afgestapt zijn en schoot haar neer, daarna liep hij met een helm onder de arm naar buiten en zei hij in het Engels: 'Mijn taak is volbracht.' Op het moment van de schietpartij waren er verschillende personen in de wachtzaal, onder hen was ook een kind. Die getuigen worden opgevangen door slachtofferhulp.