'Er was geen enkel gevaar voor de veiligheid in de luchthaven Charleroi’

In de verkeerstoren van Charleroi is de apparatuur zondagavond om 23.30 uur uitgevallen, zo meldt de vakbond ACV-Transcom. ‘We zijn door het oog van de naald gekropen. Als dit 15 minuten eerder was gebeurd , was een ongeval mogelijk geweest’, klinkt het. Er was volgens Belgocontrol op geen enkel moment een gevaar voor de veiligheid.

De communicatie- en datalijnen vielen omstreeks 23.30 uur bijna allemaal uit op de luchtverkeerstoren van Brussels South Charleroi Airport. ‘Op dat moment was er nog één toestel in de lucht. Dit toestel werd door de deskundigheid van de luchtverkeersleiders en eigen hulpmiddelen zonder problemen aan de grond gezet. Een kwartier eerder waren nog tien toestellen onderweg of aan het landen. Mocht dit incident zich dan hebben voorgedaan, was het risico op ongevallen exponentieel groter’, aldus de vakbond.

‘We kenden al eerder soortgelijke incidenten. Telkens kregen we de belofte dat er de nodige stappen gingen ondernomen worden, zodanig dit niet langer kan gebeuren. We kunnen enkel vaststellen dat het systeem of de leveranciers van de netwerken hun belofte niet kunnen waarmaken. Extra investeringen en veel meer terug in eigen beheer organiseren is de enige garantie op de meest veilige en bedrijfszekere dienstverlening’, klinkt het nog.

'Er was inderdaad een probleem met de datacommunicatie', zegt Belgocontrol-woordvoerder Dominique Dehaene. 'De oorzaak lag bij Proximus en het probleem was snel opgelost.'



