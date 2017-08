Ouders vermoord meisje: ‘Door politie in de steek gelaten’

De ouders van het 18-jarige meisje dat in Moere door haar ex-vriend is omgebracht, dienen een klacht in bij Comité P. Hun eerdere klachten over bedreigingen werden nooit ernstig genomen, klagen ze. Ook de grootouders van het meisje en een kennis van haar werden door dezelfde dader omgebracht.

Dat zegt de vader van het meisje in een gesprek met de nieuwsdienst van de VRT. ‘Hadden we het vertrouwen gehad in de politie, dan had de politie daar gestaan’, zegt de man. ‘Nu hebben mijn schoonouders voor politie moeten spelen, ten koste van hun leven.’

In de weken voor de moord was de familie meermaals naar de politie getrokken voor de stalking van hun dochter. De vader verwijt de politie onkunde. ‘De politie heeft de ernst van de zaak nooit duidelijk kunnen inschatten, en zeer belangrijke klachten weggelachen. Het onderzoek zal uitwijzen dat er zeer zware fouten zijn begaan, niet één keer, maar meerdere.’

Alexander D., de ex-vriend van het meisje werd de dag na de moorden opgepakt in Oostende. Enkele dagen later ging hij tot bekentenissen over. Hij gaf ook toe dat hij een hobbyfotograaf in Sint-Amandsberg ombracht. Die had zijn ex meermaals gefotografeerd. D. zei dat hij de breuk met zijn ex niet kon verwerken.