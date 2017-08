Een auto is maandag ingereden op bushokjes op twee verschillende plaatsen in Marseille, Frankrijk. Daarbij zou zeker één dode, een vrouw van 42 en een zwaargewonde zijn gevallen volgens Franse media. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het incident wordt niet behandeld als een terreurdaad.

De bestuurder probeerde rond 9.15 uur 's morgens eerst in de wijk La Valentine in het 13de arrondissement van de Franse stad in te rijden op een bushokje. Daarbij viel een zwaargewonde. Een tiental minuten later reed hij even verderop in op een ander bushokje in de wijk La Ventine in het 11de arrondissement. Daarbij kwam een vrouw van 42 om het leven. De veiligheidsdiensten zijn massaal ter plaatse en ook de ontmijndingsdienst is aanwezig.



De onderzoekers gaan ervan uit dat de aanrijdingen te maken hadden met psychologische problemen van de dader.

'Er is geen enkel element dat op dit moment aantoont dat het om een terreurdaad zou gaan', aldus de procureur aan AFP. 'We hebben bij de dader een brief gevonden die verband had met een psychiatrisch ziekenhuis, en we oriënteren ons dan ook eerder in die richting.' De man zou bekend zijn bij het gerecht, maar niet voor zware criminele feiten of terrorisme.

#Marseille opération de police en cours, @PoliceNat13, évitez le secteur Vieux-Port boulevard Charles Livon. — Police nationale 13 (@PoliceNat13) 21 augustus 2017

De bestuurder reed weg, maar de politie kon even verderop een verdachte oppakken. Het zou om een man van 35 jaar gaan die in een witte bestelwagen van het merk Renault reed. De man zou psychologische problemen hebben. Het voertuig zou eerder op de ochtend gestolen zijn. De man kon opgepakt worden omdat een nummerplaat was blijven liggen na de tweede botsing.

Volgens een getuige ging het zonder twijfel om een bewuste daad. 'De bestelwagen moest stijgen om de vrouw te kunnen raken,' aldus Nicolas aan BFMTV. De man zag ook nog hoe het voertuig nadien wegscheurde.