François Fillon betaalt partij (eindelijk) terug

Voormalig Frans presidentskandidaat François Fillon heeft 900.000 teruggestort aan Les Républicains.

Eind april kon de centrumrechtse presidentskandidaat François Fillon niet anders dan zijn nederlaag toe te geven. Hij was een van de vele tekenen dat traditioneel links en rechts in Frankrijk failliet was. Uiteindelijk werd de relatief onbekende Emmanuel Macron president van onze zuiderburen.

Tijdens zijn presidentiële campagne, had Fillon 3,3 miljoen euro bijeengesprokkeld. Hij deed dat via zijn micro-partij Force Républicaine. Toen Fillon de strijd moest staken, bleef daar nog 1,9 miljoen euro van over. In juli kwamen Force Républicaine en Les Républicains overeen dat Fillon 900.000 euro zou ‘terugstorten’ aan zijn officiële partij.

In het rood

Maar dat was tot nu nog steeds niet gebeurd. Nochtans kan Les Républicains het geld goed gebruiken. De partij staat volgens Franstalige media immers 55 miljoen euro in het rood.

Nog volgens Franstalige media gebeurde de terugstorting achter de rug van Fillon, die zich volgens bronnen bewust afzondert. Mogelijk doet hij dat in de nasleep van ‘Penelopegate’, de affaire die hem volgens velen een pak stemmen heeft gekost, en waar de Franse justitie vandaag nog steeds mee bezig is. Hij zou ook een overstap van de politieke wereld naar de bedrijfswereld overwegen.