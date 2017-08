Zelfs radicalisering bij kleuters

In een school in Ronse slaan de leraren alarm omdat enkele kleuters beïnvloed zijn door extremistische gedachten. ‘Dit toont dit hoe men thuis naar de medemens kijkt.’

In een school in Ronse slaan de leraren alarm omdat zelfs kleuters er al onder invloed lijken te staan van een extremistische stroming binnen de islam. Dat staat in een intern verslag van het voorbije schooljaar, dat Het Laatste Nieuws kon inkijken.

Het intern verslag van de kleuterschool in Ronse beschrijft problematisch gedrag van kinderen. Het gaat bijvoorbeeld om het citeren van Arabische verzen uit de Koran tijdens de speeltijd, op vrijdag niet naar school komen om godsdienstige redenen of het weigeren om een hand te geven. Maar in het verslag gaat het ook over ‘moordbedreigingen door een kind uitgesproken aan ongelovigen’ en ‘andere kinderen ‘varkens’ noemen en met de vinger aan de keel bewegingen maken’. De leerkrachten kaartten het gedrag van de kleuters al aan bij de ouders, maar ‘die steunen hun kind en lachen ermee’.

Na-apen

Karin Heremans is directrice van het atheneum van Antwerpen en verantwoordelijke van de werkgroep ‘Deradicalisering onderwijs’ van de Europese Commissie. In HLN vertelt ze dat ook zij de jonge leeftijd van de kinderen opmerkelijk vindt. ‘Anderzijds, kleuters zijn spontaan en spelen alleen maar na wat ze ergens anders horen en zien. In de lagere school hebben we dat soort dingen nog niet meegemaakt.’

Voor Vlaams Parlementslid Matthias Diependaele (N-VA), die in de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering zetelt, ‘toont dit hoe men thuis naar de medemens kijkt, want kleutertjes bedenken zulke extreme uitspraken en handelingen niet zelf.’

Scholen werken hard aan de strijd tegen radicalisering. Het ‘Netwerk Islamexperts’ opende sinds de start van het project in 2016 al 481 dossiers voor scholen die met vragen en problemen zaten. Maar het is de eerste keer dat er bij kinderen op zo’n jonge leeftijd al tekenen opduiken van beginnende radicalisering.