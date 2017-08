Nadat hij vorige week een storm van kritiek over zich kreeg omdat hij de aanslag in Charlottesville niet meteen veroordeelde, heeft de Amerikaanse president Trump zijn toon (een beetje) gewijzigd. ‘Ik wil de vele protesteerders in Boston, die zich uitspreken tegen haat, loven’, tweette hij.

Na een grote manifestatie tegen racisme en haat in Boston heeft Donald Trump zijn steun voor de 40.000 betogers openlijk geuit op Twitter. Hij roept op tot meer eenheid in de VS. ‘Ons fantastisch land is al decennia verdeeld. Soms heb je protest nodig om beter te worden.’ En: ‘Ik wil de vele protesteerders in Boston die zich uitspreken tegen vooroordelen en haat loven.’

Our great country has been divided for decades. Sometimes you need protest in order to heal, & we will heal, & be stronger than ever before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 augustus 2017

I want to applaud the many protestors in Boston who are speaking out against bigotry and hate. Our country will soon come together as one! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 augustus 2017

De berichten zijn opmerkelijk te noemen na de storm van kritiek die Trump over zich heen kreeg. De president weigerde het geweld van vorige week zaterdag in Charlottesville, waar een dode en verschillende gewonden vielen toen een extreemrechtse sympathisant inreed op tegenbetogers, meteen streng te veroordelen. Maandag deed hij dan wel een poging om racisme te veroordelen, maar dinsdag zei hij dan weer ‘dat beide partijen schuldig zijn’.

Maar van een volledige ommezwaai lijkt nog geen sprake, want eerst had Trump uitgehaald naar de betogers.

Looks like many anti-police agitators in Boston. Police are looking tough and smart! Thank you. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 augustus 2017

Begonnen als tegenbetoging

De manifestatie tegen racisme in Boston was eigenlijk ontstaan als tegenbetoging. Een groep die zichzelf de Boston Free Speech Coalition noemt, had een bijeenkomst ‘ter verdediging van vrije meningsuiting’ aangekondigd op zaterdag. Dat leek op slechte timing, één week na de aanslag in Charlottesville, maar de meeting stond al langer vast, claimde de Boston Free Speech Coalition.

Vooraf werd dan ook gevreesd dat het event gekaapt zou worden door white supremacists en andere gewelddadige extreemrechtse groeperingen. De organisatie had dan wel aangegeven zich te distantiëren van ‘de politiek van blanke superioriteit en geweld’, verschillende van de aangekondigde sprekers hebben banden met extreemrechts.

Uiteindelijk kwamen er slechts enkele honderden mensen opdagen bij de Boston Free Speech Coalition. De speeches werden uiteindelijk zelfs afgelast.

Ook elders in de VS protest

Niet alleen in Boston kwamen de mensen dit weekend op straat. Ook elders in de VS waren er betogingen. In Dallas kwam het tot schermutselingen met de politie.