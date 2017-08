Forfait Obasohan en Lojeski voor EK

Geen Retin Obasohan en Matt Lojeski met de Belgian Lions op het EK in Istanbul. Obasohan (knie) geraakt niet klaar voor de start van Eurobasket en vertrekt volgende week naar zijn nieuwe Duitse club Oettinger Rockets waar hij verder kan revalideren. De medische testen leverden voor Matt Lojeski bij zijn nieuwe Griekse club Panathinaikos Athene geen problemen op. De Belgische Amerikaan is pas ten vroegste over twintig dagen klaar om wedstrijden te betwisten. Het EK komt voor beide spelers dus te vroeg.