Verwarring over lot Julian blijft

De onduidelijkheid over het lot van de zevenjarige Julian Cadman, die gezocht werd na de aanslag op de Ramblas in Barcelona, blijft. De vader van Julian kwam gisteravond laat aan in de Spaanse stad.

De zevenjarige jongen was samen met zijn moeder op de Ramblas toen terroristen donderdag met een bestelbus inreden op de mensenmassa. De vader van het kind had enkele uren voor de aanslag nog met zijn vrouw gesproken, waardoor hij wist dat de twee plannen hadden om te shoppen.

De moeder van Julian werd na de aanslag opgenomen in het ziekenhuis met zware verwondingen. Over het lot van Julian heerste echter verwarring. ‘Mijn kleinzoon Julian is vermist, help ons alstublieft en deel dit bericht’, schreef grootvader Tony Cadman vrijdag op Facebook. ‘Julian is zeven jaar oud en was samen met mijn schoondochter Jom op de Ramblas. De twee werden gescheiden van elkaar door de recente terreuractiviteiten.’

Zaterdag werd gemeld dat het jongetje gevonden was in een ziekenhuis in Barcelona. Maar dat bericht werd later ontkend. ‘s Namiddags postte de Spaanse politie op Twitter dat het jongetje niet gevonden is, maar ook niet gezocht wordt. ‘De jongen stond al van in het begin op de lijst van slachtoffers en gewonden’, zo bevestigde de politie aan de Spaanse kranten El País en El Mundo. De vader van Julian, Andrew Cadman, zou daarvan op de hoogte zijn geweest.

Vader naar mortuarium gebracht

Andrew Cadman arriveerde zaterdag laat trouwens ook in Barcelona. Hij werd bij zijn aankomst door de politie geëscorteerd naar het forensisch instituut, dat ook een mortuarium bevat. Dat zou er eveneens op kunnen wijzen dat Julian overleden is. Bovendien zijn er zondag ook berichten dat de Spaanse autoriteiten een lichaam hebben waarvan ze geloven dat het dat van Julian is, maar dat er nog een formele identificatie moet plaatshebben. Mogelijk werd Andrew daarom naar het forensisch centrum gevoerd. Daarna werd Andrew overgebracht naar het ziekenhuis waar zijn echtgenote, Jumarie, ligt.

Foto doet het ergste vrezen

Een foto van net na de aanslag op de plek waar Julian en zijn moeder net liepen, toont bovendien een klein jongetje dat op de grond ligt. De foto’s tonen een kleine jongen met een wit t-shirt en een donkere short aan. Dat zou Julian ook gedragen hebben op het moment van de aanslag.

In de Britse pers getuigt de toerist die zich op de foto over het jongetje ontfermde. ‘Hij was niet bij bewustzijn. Zijn been was helemaal verwrongen en er kwam bloed uit zijn hoofd. Ik wist dat het meer was dan gewoon maar bloed. Ik kon hem niet achterlaten op het midden van de weg, ook al konden de terroristen terugkomen. Hij leek op mijn eigen zoon, een jongen van zeven of acht jaar’, aldus Harry Athwal in The Mirror.