Duitse schrijver van Turkse origine op vraag van Ankara opgepakt in Spanje

Dogan Akhanli, een Duitse schrijver van Turkse origine, is zaterdag op vraag van Turkije opgepakt in het Spaanse Granada. Het Duitse groene parlementslid Volker Beck ontwaart politieke motieven. Intussen vraagt Duitsland aan Spanje om de schrijver niet uit te leveren aan Turkije.

Waarvan Akhanli beschuldigd wordt, is vooralsnog onduidelijk. Volgens zijn advocaat Ilias Uyar is zijn arrestatie het gevolg van een verzoek uit Turkije. Dat bevestigt ook de Spaanse politie.

Duitse groene parlementslid Volker Beck vraagt het ministerie van Buitenlandse Zaken alvast 'alles te doen wat mogelijk is om een uitlevering te vermijden'. Het verzoek om uitlevering bewijst volgens het groene parlementslid dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan 'zijn macht wil uitbreiden over de landsgrenzen heen, kritische stemmen wil intimideren en hen in de hele wereld wil vervolgen'.

Akhanli woont al sinds 1991 in Keulen en werd ook Duits staatsburger. In zijn werk besteedde de auteur uitgebreid aandacht aan de Armeense genocide. De man staat te boek als een criticaster van het Turkse regime. In 2010 werd hij al eens opgepakt in Istanboel omwille van vermoedelijke betrokkenheid bij een gewapende overval in 1989. Hij werd enkele maanden later vrijgelaten en onschuldig verklaard.

Momenteel worden tien Duitse burgers, waaronder een aantal die ook de Turkse nationaliteit hebben, vastgehouden in Turkije. Onder hen bevindt zich onder meer de Duits-Turkse journalist Deniz Yücel, correspondent van de krant Die Welt.

Intussen is bekend geraakt dat de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel zaterdagavond getelefoneerd heeft met zijn Spaanse collega Alfonso Dastis. Duitsland vraagt Spanje om Akhanli niet uit te leveren aan Turkije. Ook de Duitse ambassadeur in Spanje heeft dat gevraagd.