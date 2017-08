Trump reageert voor het eerst op vertrek topadviseur Bannon

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag op Twitter zijn voormalige adviseur Steve Bannon bedankt voor zijn diensten. ‘Hij kwam bij de campagne tijdens mijn race tegen de valse (‘crooked’) Hillary Clinton - het was geweldig! Bedankt S.’, tweette de president.

Vrijdag raakte bekend dat de controversiële Bannon, een aanhanger van de alt-right-beweging, het Witte Huis zal verlaten. Het is nog niet helemaal duidelijk of Bannon zelf opgestapt is of werd ontslagen, maar Bannon liet eerder op de dag alvast weten dat hij blijft vechten voor de Amerikaanse president.

I want to thank Steve Bannon for his service. He came to the campaign during my run against Crooked Hillary Clinton - it was great! Thanks S — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2017

De aanstelling van Bannon als topstrateeg van Trump werd van in het begin op veel kritiek onthaald, en hij werd beschuldigd van racisme en islamofobie. Volgens tegenstanders was Bannon er onder meer mede voor verantwoordelijk dat president Trump er niet leek in te slagen het racistisch geweld in Charlottesville van afgelopen weekend te veroordelen. Eerder deze week stelde Trump nog dat “zijn vriend” Bannon geen racist is.

Bannon was het jongste slachtoffer van de machtsstrijd die al een tijdje binnen het Witte Huis woedt. Eerder vertrokken persverantwoordelijke Sean Spicer, stafchef Reince Priebus en communicatiedirecteur Anthony Scaramucci al.

Intussen raakte bekend dat Bannon is teruggekeerd naar Breitbart News, de extreemrechts gezinde site. Hij zat er al een redactievergadering voor.