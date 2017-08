Nederland in rep en roer: 1 spermadonor verwekte 102 kinderen

De Nederlandse gynaecologenvereniging NVOG en de Vereniging voor Klinische Embryologie (KLEM) maken zich grote zorgen over twee spermadonoren die bij meerdere klinieken sperma hebben afgestaan. Een van de twee donoren verwekte bij elf klinieken in totaal 102 kinderen. Donoren die zich melden in een kliniek moeten verklaren dat zij geen sperma bij andere klinieken afgeven. Ook is in Nederland een maximum gesteld van 25 kinderen per spermadonor.