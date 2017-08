In Nîmes, in het zuiden van Frankrijk, is het station zaterdagavond ontruimd na melding van één of meerdere verdachte personen. Dat melden Franse media.

Een getuige zou de politie omstreeks 21.15 uur hebben gealarmeerd dat er een of gewapende personen in het station waren. Daarop werd het station ontruimd en vroeg de politie om de omgeving van het station te vermijden. Treinen werden tegengehouden.

Een verdachte met een alarmpistool werd ingerekend. Er vielen tijdens de operatie geen schoten, benadrukt de politie.

Rond 22.30 uur werd het station weer vrijgegeven.

Zaterdag was Nîmes het startpunt van de Vuelta, de ronde van Spanje. Daarvoor was een massale politiemacht ontplooid in de stad.