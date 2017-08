Jong CD&V-voorzitter verbolgen over “smakeloze tweet” van rechtse redacteur

Jong CD&V-voorzitter Sammy Mahdi is op Twitter vergeleken met één van de Barcelona-terroristen. 'Wat bereik je hiermee? Zijn we echt nog niet tot het besef gekomen dat verdeeldheid de beste voedingsbodem is om haat te zaaien?' De tweet werd online geplaatst door een medewerker van de conservatieve nieuwswebsite Sceptr, maar is intussen weer verwijderd.

'Van house negro tot moslimhond, de verwijten zijn de laatste jaren op sociale media in uitverkoop. In koppelverkoop met bedreigingen waar je af en toe toch even van moet slikken. Meestal trek ik me daar weinig van aan', zegt Mahdi op zijn Facebook-pagina. 'Wanneer je je politiek engageert, moet je tegen een stootje kunnen. Je insmeren tegen kwalijke haatstralen en een stevig harnas dragen om de soms goedkope verwijten niet aan je hart te laten komen. Toch is er deze week eentje in geslaagd het bloed onder mijn nagels vandaan te halen.'

Daarmee doelt de Jong CD&V-voorzitter op Twitter-gebruiker Hoegin - in het echte leven Filip van Laenen, een medewerker van de conservatieve nieuwswebsite Sceptr en weekblad ’t Pallieterke. Hij plaatste een tweet online waarin hij de Mahdi vergelijkt met één van de Barcelona-terroristen.

'Of het nu een aanval op mij als persoon of op mijn partij is, doet er niet toe. Wat bereik je met een tweet waarin je een terrorist linkt aan een partij of persoon? Zijn we echt nog niet tot het besef gekomen dat verdeeldheid de beste voedingsbodem is om haat te zaaien? Kunnen we echt niet, los van onze verschillen, het onrecht in de samenleving samen bekampen?', vraagt Mehdi zich af.

Tweets verwijderd

'De twitteraar in kwestie blijkt als burgerlijk ingenieur elektrotechniek in Noorwegen te werken. Maar zoals onderzoek naar terrorisme al uitwees: een hoge scholingsgraad of een vaste job is geen remedie tegen het spreiden van haat. Zo zie je maar, blijkbaar delen we allemaal wel bepaalde eigenschappen met de terroristen in Catalonië', zo maakte Mehdi de vergelijking.

Wat later deed de twitteraar er volgens de krant De Morgen nog een schepje bovenop. 'Ik trek mijn tweet volledig terug. Die gast ziet er veel te intelligent uit om ooit voorzitter van Jong CD&V te worden.'

Beide tweets zijn intussen offline gehaald. Dat gebeurde na overleg met Jonas Naeyaert, hoofdredacteur van Sceptr. 'Tweet was smakeloos en is daarom verwijderd. Hoegin en ik zijn het daarover eens.'