Een week nadat in Charlottesville een dode viel tijdens extreemrechtse manifestaties en tegenmanifestaties, zijn de manifestaties van zaterdag in Boston grotendeels rustig verlopen. Dat melden Amerikaanse media. Duizenden mensen kwamen op straat tegen racisme en haat, terwijl enkele honderden mensen kwamen opdagen voor de mars voor ’vrije meningsuiting’.

Tal van verenigingen in Boston hadden opgeroepen tot een manifestatie nadat een bijeenkomst ‘ter verdediging van de vrije meningsuiting’ was aangekondigd. De organisatoren hadden dan wel afstand genomen van het geweld in Charlottesville, op de sprekerslijst stonden verscheidene namen die in verband worden gebracht met extreemrechts.

Uiteindelijk kwamen voor die bijeenkomst enkele honderden mensen opdagen, en waren er ook duizenden tegenbetogers op de been. Het kwam tot enkele opstootjes tussen de tegenbetogers en de politie, en nadat de betogingen officieel afgelopen waren, gooiden betogers met stenen naar de politie. Er werden minstens 27 mensen gearresteerd, aldus de politie.

President Donald Trump, die de afgelopen week nog in opspraak kwam omdat hij erg lauw reageerde op het racistische geweld in Charlottesville, dat volgens hem van beide kanten kwam, tweette dat er ‘klaarblijkelijk veel onruststokers tegen de politie zijn in Boston. De politie ziet er sterk en slim uit! Dankuwel.’ Honderden agenten werden opgetrommeld om geweld te vermijden.