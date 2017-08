Deze uitspraken van 17-jarige terrorist kondigden bloedbad in Spanje aan

Al op vijftienjarige leeftijd deed Moussa Oukabir, één van de gedode terroristen in Cambrils, radicale uitspraken op sociale media. Twee jaar later zette hij zijn woorden om in daden en zaaide hij samen met enkele kompanen terreur in Catalonië. De balans: dertien doden en meer dan honderd gewonden.

Wat hij zou doen mocht hij ooit baas van de wereld worden? ’Alle ongelovigen doden’, zo schreef Moussa Oukabir twee jaar geleden in een vraag-antwoordgesprek op een socialenetwerksite. ’Enkel de moslims die de religie blijven volgen, mogen blijven leven.’ Moussa was toen amper 15 jaar oud, maar had duidelijk al een radicaal gedachtegoed.

Op de vraag wat hij zou doen mocht hij ontdekken dat er iemand al meer dan een jaar tegen hem aan het liegen zou zijn, antwoordde hij: ’Ik zal hem ’s nachts met een pistool vermoorden.’ Een antwoord waarvan hij achteraf zei dat het maar een grapje was.

Stille jongeman

Het bleef trouwens niet bij die uitspraken. Op Facebook stond hij geregistreerd als Moussa De La Vega, een profiel dat vandaag niet mee beschikbaar is. Daarop deelde hij geregeld berichten over de Syrische stad Aleppo en Moslims.

Foto: FB

Een jonge vrouw, die Moussa goed heeft gekend, vertelde vrijdag nog aan de Spaanse krant La Vanguardia dat ze ’erg verrast was’ over zijn aandeel in de terreurdaad. ’Hij was een normale en fijne jongeman. Eerder een stille jongen, die nooit problemen zocht’.

De jongeman groeide op in de Spaanse gemeente Ripoll, waar ook zijn oudere broer Driss en een andere persoon werden gearresteerd. Volgens Jordi Munell, de burgemeester van Ripoll, zijn de inwoners er het hart van in dat hun gemeente een link heeft met de aanslagen in Barcelona en Cambrils. ’Bijna iedereen kent hier elkaar’”, aldus Munell.

Gedood met vijf kompanen

Moussa werd donderdagavond gedood door een agente nadat hij met vier kompanen op een mensenmassa wou inrijden in Cambrils. Lange tijd werd gedacht dat hij ook de bestuurder was van de bestelwagen waarmee eerder die dag een aanslag werd gepleegd op de Ramblas. De politie vond in het voertuig namelijk papieren van zijn oudere broer Driss Oukabir. Moussa zou die documenten gestolen hebben van zijn broer en daarmee de bestelwagen gehuurd hebben.

Toch denkt de politie momenteel aan een andere bestuurder, de 22-jarige Younes Abouyaaqoub. Hij is momenteel nog voortvluchtig.