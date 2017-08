Er heerst onduidelijkheid over het lot van de zevenjarige Julian Cadman, die gezocht werd na de aanslag van donderdag op de Ramblas in Barcelona. Zaterdag werd eerst gemeld dat de jongen gevonden was in een ziekenhuis, vervolgens dat hij nog steeds vermist was, vervolgens dat hij nooit vermist is geweest.

De zevenjarige jongen was samen met zijn moeder op de Ramblas toen terroristen donderdag met een bestelbus inreden op de mensenmassa. De vader van het kind had enkele uren voor de aanslag nog met zijn vrouw gesproken, waardoor hij wist dat de twee plannen hadden om te shoppen.

De moeder van Julian werd na de aanslag opgenomen in het ziekenhuis met zware verwondingen, maar is niet meer in kritieke toestand. Dat liet de grootvader van de jongen weten op sociale media. Over het lot van Julian heerste echter verwarring.

'Mijn kleinzoon Julian is vermist, help ons alstublieft en deel dit bericht', schreef grootvader Tony Cadman op Facebook. 'Julian is zeven jaar oud en was samen met mijn schoondochter Jom op de Ramblas. De twee werden gescheiden van elkaar door de recente terreuractiviteiten.'

Zaterdag werd gemeld dat het jongetje gevonden was in een ziekenhuis in Barcelona. Maar dat bericht werd later ontkend. 's Namiddags postte de Spaanse politie op Twitter dat het jongetje niet gevonden is, maar ook niet gezocht wordt. 'Alle slachtoffers en gewonden zijn gelokaliseerd.'

15:00 Neither we were searching nor we have found any lost child in the barcelona attack. All the victims and injured have been located — Mossos (@mossos) August 19, 2017

Over de toestand van het jongetje zou niet worden gecommuniceerd omdat het om een minderjarige gaat.