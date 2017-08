Bannon: ‘Het presidentschap van Trump is voorbij’

Steve Bannon, de controversiële voormalige raadgever van Donald Trump, blijft vechten voor de Amerikaanse president. Dat heeft hij gezegd in een eerste reactie nadat zijn vertrek uit het Witte Huis bekend is geraakt. 'Het presidentschap waar we voor gevochten hebben en gewonnen hebben, is voorbij', zei hij in een ander interview.

'Als er enige twijfel is, laat me duidelijk zijn: ik verlaat het Witte Huis en trek ten strijde voor Trump tegen zijn vijanden, in het Capitool, in de media en in de bedrijfswereld', aldus Bannon in een gesprek met het financiële persbureau Bloomberg.

Vrijdag raakte bekend dat het zijn laatste werkdag bleek als raadgever voor president Trump.

In een interview met ‘the weekly Standard’ noemt Bannon het presidentschap van Trump zoals we dat kennen voorbij. 'We hebben nog steeds een grote beweging, en we zullen iets maken van dit presidentschap. Maat dat presidentschap is voorbij. Het wordt iets anders. En er zullen allerlei soorten gevechten zijn, en er zullen goede en slechte dagen zijn, maar dat presidentschap is voorbij', wordt de voormalige strateeg van Trump geciteerd.

Intussen is duidelijk dat Bannon is teruggekeerd naar Breitbart News, de extreemrechts gezinde site. Hij zat er al een redactievergadering voor.