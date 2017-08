Kindergeld komt anderhalve week later

Vanaf 2018 zullen ambtenaren hun kindergeld anderhalve week later krijgen. De Gezinsbond vreest voor problemen.

Nu de gemeenschappen de ­kinderbijslag vanaf 2019 zullen uitkeren, wordt het systeem ­vereenvoudigd. Om de overdracht te vergemakkelijken naar Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap krijgt iedereen het kindergeld op dezelfde dag uitgekeerd. Om ­precies te zijn: de achtste van de maand. En dat vanaf 2018.

Voor zelfstandigen en werk­nemers maakt dat geen verschil, want zij krijgen hun kindergeld al op die dag. Ambtenaren zijn minder goed af. Zij kregen hun centen op het eind van de maand, nu moeten ze ruim een week langer wachten op dat extra steuntje. 'Dat zal veel gezinnen in de problemen brengen', zegt Yves Coemans van de Gezinsbond. Veel betaalopdrachten – auto, woning en vaste kosten – worden in het ­begin van de maand afgehandeld. Niet op de achtste.”

Terug naar school

Chris Reniers, voorzitster van de socialistische overheids­vakbond ACOD, wil de wijziging – waar ze volgens haar niet over onderhandeld heeft – juridisch laten onderzoeken. 'Veel kinderen moeten straks naar school. Dat kost handenvol geld. Gezinnen kunnen het geld goed gebruiken. Het best aan het begin van de maand.'

'De datum is besproken en goedgekeurd in het beheers­comité, waarin ook de bonden zetelen', reageert Bea Cantillon, voorzitster van Famifed, het ­federaal agentschap dat de kinderbijslag beheert. 'We hebben gekozen voor de achtste, omdat die datum al geldt voor het grootste deel van de werkende bevolking.'

Hoeveel ambtenaren precies getroffen worden, kan Cantillon niet zeggen. 'In ons land is iets minder dan 20 procent ambtenaar, (eind vorig jaar werkten 814.000 Belgen bij de overheid en in het onderwijs, nvdr.) maar die ontvangen niet allemaal kindergeld.' Wellicht gaat het over meer dan 100.000 gezinnen.

Cantillon geeft toe dat de aanpassing niet makkelijk zal zijn. 'Voor de meeste gezinnen zal het een maand duren om zich administratief aan te passen.' Al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. De datum van een maandelijkse aflossing van een woonkrediet ligt bij wet vast en kan niet zomaar gewijzigd worden. 'Het is aan de ambtenaren om dat in te calculeren', stelt Wien De Geyter, secretaris-generaal van bankfederatie Febelfin.