Verdachten vrij omdat ze niet op rechtbank raakten

Een onderzoeksrechter in Mechelen heeft drie Roemeense vrouwen, verdacht van diefstal, in vrijheid gesteld omdat ze door aanslepende personeelsproblemen bij de dienst transport niet naar de rechtbank werden gebracht.

e praktische problemen met het transport van gevangenen door het Antwerpse team gerechtshoven en overbrengingen, dat zowel bestaat uit leden van de lokale politie als het veiligheidskorps van de FOD Justitie, lijken een nieuw kookpunt te hebben bereikt.

Vorige week vrijdag besliste de raadkamer van Mechelen om een verdachte drugshandelaar vrij te laten omdat hij die dag niet de kans had gekregen om voor de rechter te verschijnen. De man zat al meer dan een maand in voorhechtenis in de Begijnenstraat in Antwerpen. Hij had normaal al voor de tweede keer voor de raadkamer moeten verschijnen, maar bij de eerste controle van zijn aanhoudingsbevel (na vijf dagen opsluiting) was hij ook al niet naar de rechtbank gebracht. De raadkamer vond dat niet kunnen.

Het parket ging tegen de vrijlating van de man in beroep, waardoor hij voorlopig nog altijd opgesloten zit. In een andere zaak die op dezelfde dag voor dezelfde raadkamer werd behandeld, werden drie Roemeense vrouwen die van georganiseerde diefstal worden verdacht, wel op vrije voeten gesteld. Dat gebeurde door de onderzoeksrechter zelf, zo werd aan onze redactie bevestigd. Een onderzoeksrechter kan te allen tijde beslissen om iemand vrij te laten. Het parket kan dan niet in beroep gaan.

De drie zeer jonge vrouwen zaten ook al meer dan een maand vast en hadden ook nog geen enkele keer een rechter gezien. Volgens onze informatie was de onderzoeksrechter de aanslepende problemen met de overbrenging van verdachten van de gevangenis naar de rechtbank beu en wilde hij een signaal geven dat iedereen het recht heeft zich op een zitting van de raadkamer te kunnen verweren. Het onderzoek loopt nog. Intussen bestaat wel het risico dat de vrouwen nieuwe feiten plegen.

Extra agenten opgetrommeld

Het is een speciaal team van de Antwerpse politie dat, met steun van het veiligheidskorps van Justitie, ervoor verantwoordelijk is om gevangenen vanuit een Antwerpse cel naar hun zitting te brengen. Wat is er op 11 augustus fout gelopen?

‘Van het veiligheidskorps waren die ochtend een zestal mensen aanwezig, op een theoretisch kader van 36. ’s Middags waren dat er nog drie’, zegt Sven Lommaert, woordvoerder van de Antwerpse politie. ‘Van onze eigen mensen waren er 19 mensen aan het werk. Er stonden die dag veel transporten op de agenda. Daarbij zaten we ook nog met een terreurproces, waarvoor al extra volk nodig was. Om het grootste deel van de taken te kunnen uitvoeren, hebben we nog zeven politiemensen van een andere dienst opgetrommeld. Maar we hebben inderdaad enkele transporten moeten laten vallen. Dat doen we niet graag. We doen alle moeite om criminelen op te pakken, dan is het niet leuk dat ze niet voor de raadkamer kunnen verschijnen, met het risico dat ze worden vrijgelaten.’

De politie had aan de veiligheidskorpsen in Mechelen en Beveren kunnen vragen om bij te springen, maar dat zou volgens onze informatie niet zijn gebeurd.

Politieke rel

Het is niet de eerste keer dat gevangenen niet naar de rechtbank kunnen worden gebracht. In het verleden moesten zittingen daardoor al worden geannuleerd. Het is wel zeer uitzonderlijk dat verdachten dan maar op vrije voeten worden gesteld. Volgens onze informatie zit de hele problematiek sommige magistraten zo hoog, dat het mogelijk niet de laatste keer zal zijn.

Het zet de politieke discussie tussen de N-VA en CD&V nog meer op scherp. Nadat vorige maand twee criminelen onder het oog van politiemensen uit het Antwerpse hof van beroep waren ontsnapt, haalde Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) hard uit naar minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

De Wever vond dat de minister te weinig investeert in de Antwerpse justitie, waardoor de lokale politie te veel taken van justitie moet uitvoeren, zoals het transport van gevangenen. Eerder zei ook Bruno Luyten, voorzitter van het Antwerpse hof van beroep, dat de lokale politie al te vaak moet inspringen voor een fors onderbemand veiligheidskorps. Hij klaagt dat al meer dan een jaar aan bij de minister.

Geens reageerde dat het transport van gevangenen volgens de wet onder de verantwoordelijkheid van de politie valt en dat het veiligheidskorps alleen ondersteunt.

In juni kreeg het Antwerpse veiligheidskorps nog twee versterkingen. Momenteel telt het veiligheidskorps 422 personeelsleden voor het hele land. Vanaf september moeten dat er 440 zijn.

Geens verwees gisteren alleen naar het overleg met zijn collega van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA) en Antwerps burgemeester De Wever, dat na het incident van vorige maand al stond gepland.