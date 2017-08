Het is officieel: Van Damme is de volgende aanwinst van Antwerp

Jelle Van Damme keert terug naar België. De verdediger was eerder al persoonlijk rond met Antwerp FC, maar moest wachten op het fiat van zijn club. Vrijdagavond maakte LA Galaxy bekend dat de deal rond is. Van Damme tekent voor twee seizoen bij The Great Old.

De Antwerpenaars leggen circa 200.000 euro op tafel voor de verdediger, die graag naar België wilde terugkeren voor zijn kinderen. De 33-jarige Van Damme kon ook rekenen op interesse van KAA Gent, maar omwille van zijn familiale situatie verkoos hij Antwerp. De ex-speler van Standard en Anderlecht speelde sinds begin 2016 in de Verenigde Staten, hij kwam 46 keer in actie voor LA Galaxy en was er dit seizoen aanvoerder.

“Jelle kwam naar ons toe en vroeg terug te kunnen keren naar België om dichter bij zijn kinderen te zijn”, legt de algemeen manager van Galaxy, Pete Vagenas, uit. “We hebben nauw samengewerkt met Jelle en Antwerp opdat we deze transfer voor Jelle en zijn familie mogelijk zouden kunnen maken. We wensen hem veel succes.”

Van Damme reageert zelf ook in een bericht op Instagram. “Dit is een van de moeilijkste beslissingen die ik als speler en als mens heb moeten maken. Mijn familie is het belangrijkste in mijn leven en na twee jaar van huis weg te zijn, heb ik beslist naar België terug te keren zodat ik bij mijn prachtige kinderen kan zijn. Ik ga naar huis om bij mijn familie te zijn, maar tegelijk verlaat ik de familie die ik hier heb gemaakt in LA. Ik heb graag gespeeld voor jullie fans, en deze grote club. Ik ben graag jullie kapitein geweest en draag jullie in mijn hart.”