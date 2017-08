Deen Kasper Asgreen wint openingsrit van Ronde van de Toekomst

Kasper Asgreen heeft de openingsrit in de Ronde van de Toekomst (Fra/2.NCup) gewonnen. De Deense belofte bleef een sprintend peloton nipt voor in Loudéac. Vier seconden later spurtte de Noorse wereldkampioen Halvorsen naar de tweede plek, de Italiaan Imerio Cima werd derde.

De eerste etappe zorgde al meteen voor vuurwerk in de Ronde van Toekomst, want topfavorieten Egan Bernal en Pavel Sivakov schoven mee in de vroege vlucht. Voorts tekenden ook de Noor Tobias Foss, de Ier Matthew Teggart, de Nederlander Pascal Eenkhoorn, de Deen Kasper Asgreen, de Fransen Franck Bonnamour, Valentin Madouas en Alain Riou, de Colombiaan Daniel Martinez en de Duitser Georg Zimmermann present vooraan.

Maximaal verzamelden de vluchters vier minuten voorsprong, finaal kwam er dan toch reactie in het peloton met Australië, Groot-Brittannië en België die de handen in elkaar sloegen en op zoek gingen naar de vluchters. Toch bedroeg de bonus nog steeds 2 minuten op 25 km van het eind en andere landen moesten ook hun steentje bijdragen: zo kwamen Italië, Noorwegen en Polen, voor hun sprinters, in steun.

Vooraan steeg de nervositeit en Asgreen, Eenkhoorn en Bonnamour kozen het ruime sop. Op 10 km van de finish telden ze nog 1 minuut bonus op het peloton. Het werd een spannende strijd, finaal was het Asgreen die op de laatste hindernis van de dag versnelde en nipt voorop bleef. Eerder dit jaar kroonde hij zich ook al tot Europees kampioen tijdrijden bij de beloften. Hij is meteen ook de eerste leider met vier seconden voorsprong op Halvorsen. Eerste landgenoot werd Emiel Planckaert op een 23e stek.

Victoire de Kasper Asgreen à Loudéac ! Premier maillot jaune du Tour de l'Avenir 2017 ! #TourdelAvenir pic.twitter.com/fRIWiCueMV — Tour de l'Avenir (@tourdelavenir) 18 augustus 2017

De Belgische ploeg heeft met Bjorg Lambrecht een talentvolle klimmer in de rangen, hoopt op een top vijf in het eindklassement en droomt zelfs van het podium. Jean-Pierre Dubois zag met Harm Vanhoucke, winnaar van de Ronde van Lombardije vorig jaar, een tweede kopman uitvallen door de naweeën van een blessure, maar mag met Lambrecht, tweede in de Ronde van de Valle d’Aosta na eindwinnaar en ook nu topfavoriet Pavel Sivakov (die ook de baby Giro won dit jaar en de Ronde van de Isard) en winnaar van Luik-Bastenaken-Luik, dus dromen van een goed eindresultaat. Topfavorieten voor de eindzege zijn Sivakov en het Colombiaanse supertalent Egan Bernal. Daarnaast mag van de Australiërs sterke tegenstand verwacht worden, met onder meer Lucas Hamilton en Jai Hindley, en van de Amerikaanse selectie met Neilson Powless als kopman.