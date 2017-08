Bij de mesaanval in het Finse Turku zijn twee mensen omgekomen en minstens zes anderen gewond geraakt. De dader werd neergeschoten door de politie en ligt in het ziekenhuis. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt op een persconferentie

De dader van de steekpartij in Turku is door de politie in de benen geschoten en werd ingerekend. De politie zegt nog te zoeken naar 'mogelijk meerdere daders' in de stad en vraagt mensen om het centrum van Turku te mijden.

Finse media citeren ooggetuigen die spreken van drie mannen die 'Allahu Akbar' riepen en wegliepen van het plein. De politie bevestigde tijdens de persconferentie niet dat de dader iets in het Arabisch riep, zoals ooggetuigen aan Finse media hadden verklaard.

De zaak wordt momenteel ook niet beschouwd als een terreurdaad, maar dat kan nog veranderen. De speurders onderzoeken nog of er meer mensen betrokken zijn.

Over de identiteit of nationaliteit van de dader is er nog geen duidelijkheid. Minister van Binnenlandse Zaken Paula Risikko gaf aan dat er contact is geweest met de migratiediensten om na te gaan of de persoon daar geregistreerd staat. Het gaat immers om iemand met een 'buitenlandse look', zei ze.

Omstreeks 14.45 uur was er ook een steekpartij in Wuppertal, Duitsland. Daar zou één persoon dodelijk gewond geraakt zijn. Een ander slachtoffer werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De feiten deden zich voor op de stoep voor een kapsalon. De dader is volgens de politie op de vlucht geslagen, en zou zich in een nabijgelegen gebouw verschansen.