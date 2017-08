Op Camping Relax sijpelt het nieuws over de aanslagen in Spanje door bij de ontwakende festivalgangers van overal ter wereld. Editors en Nordmann laten hun stem horen op Pukkelpop.

Het gros van de Pukkelpoppers op Camping Relax klikt ‘s ochtends pas de nieuwsberichten open na een nacht vol feest en muziek. Het nieuws uit Barcelona komt aan. 14 doden en tientallen slachtoffers. ‘Ik las het nieuws vanmorgen op mijn telefoon en ben best geschrokken. Vorige week was ik nog op de Ramblas in Barcelona’, zegt Mitch. ‘Ik spreek er elk jaar af met mijn Erasmusvrienden. Ze lieten me gelukkig al weten dat iedereen veilig is. Maar het is altijd slikken. Dit kan ook opnieuw gebeuren in Brussel, of op de Meir in Antwerpen.’

Editors voor Barcelona

Enkelen vernamen het nieuws gisterenavond tijdens het concert van Editors op de main stage. Tom Smith sloot zijn concert af met de woorden ‘Dit is voor jullie, Barcelona’, waarop hij solo ‘No sound but the wind’ inzette. Een uniek moment, want de ballad is geen vast onderdeel van hun setlist. Smith zou het nummer dit jaar pas voor de tweede keer spelen. Hij staat verder wel bekend om zijn van angst doorspekte teksten.

‘Ik kende het nummer niet, maar hij heeft de wei er wel mee stil gekregen’, zegt Vincent. ‘Ik vind het goed dat artiesten een positieve boodschap brengen bij dit soort gebeurtenissen. Zij kunnen grote massa’s positief beïnvloeden en een boodschap van hoop meegeven.’

‘Hier op Pukkelpop maak ik me geen zorgen’

Een Italiaan staat nog met een zonnebril en sigaret aan het ontbijt. ‘Waren er aanslagen in Spanje gisteren? Zijn er dodelijke slachtoffers? Verdorie. Dit kan natuurlijk overal gebeuren.’

De Braziliaanse Jonathas valt hem bij. Ik heb nog geen nieuws gezien, maar ga meteen mijn vrienden in Barcelona contacteren. Als ik me niet vergis zijn ze sinds woensdag op vakantie, dus ik denk dat ze oké zijn. Zelf woon ik Brussel en werk in Parijs. Ik stuur nu altijd als er een aanslag plaatsvindt meteen iets naar mijn familie. Hier op Pukkelpop maak ik me geen zorgen. Ik heb veel vertrouwen in de veiligheidsdiensten.’

‘Je wordt er gelaten van’

‘Als je je overal zorgen over maakt, dan houdt je leven op’, vindt Vincent. Je moet gewoon blijven doorgaan. De kans is zo klein. Mijn schoonzus was vorige week nog in Barcelona. Het komt wel dichtbij natuurlijk. Als ik een beetje terrorist zou zijn, zou ik dit soort plekken, met zulke mensenmassa’s eerlijk gezegd uitkiezen.’

‘Er zijn drie Nederlandse gewonden gevallen’, leest Maarten uit Rotterdam voor van zijn scherm. ‘Heftig, het blijft maar doorgaan, die aanslagen. Maar je wordt ook wel ergens gelaten van de zoveelste aanslag. We zijn ook hier geweest in 2011 toen een gigantische storm het terrein verwoestte, maar we zijn ook blijven komen naar Pukkelpop. Ik wil me niet laten ketenen door terroristen. Zo krijgen ze hun zin, zeg maar. Zo, nu even ontbijten.’

‘Barcelona reageert goed: met veel liefde’

Miquel is geboren in Barcelona en woonde er veertig jaar. ‘Ik ben geshockeerd en droevig om de slachtoffers, vooral toeristen die naar mijn thuisstad kwamen om een fijne tijd te hebben met hun familie’, zegt hij. ‘

‘Maar Barcelona reageert goed, met veel liefde. De solidariteit van de Barcelonezen maakt me trots. Taxi’s, treinen en bussen hebben gratis de betrokkenen vervoerd. Mensen die urenlang vastzaten in de auto door verkeersopstoppingen werd koffie en eten gebracht door de buren. Toeristen werden bij mensen thuis ontvangen. Dit zijn de echte helden van de aanslagen. Maar ook de politie heeft professioneel gereageerd. Ze wisten een tweede aanslag te voorkomen.’

One love Barcelona

Mattias Decraene is saxofonist bij Nordmann. Hij bereid zich voor op zijn concert in de Lift vandaag. ‘Ik heb het nieuws over de aanslagen gisterenavond vernomen. Samen met de gebeurtenissen in Charlottesville is dit een zoveelste staaltje wreedheid dat aantoont hoe hard mensen zich onbegrepen en radeloos voelen’, zegt hij. ‘Ernstige signalen die onze ogen en oren moeten openzetten voor dialoog en muziek.’

Dat lijkt vandaag de teneur te worden op de wei van Pukkelpop. One love Barcelona, staat te lezen op de podiumschermen van het festival, op een beeld van duizenden smartphonelichtjes in de Dancehall. ‘Wij betuigen vandaag ons medeleven ook via sociale media met datzelfde beeld’, zegt Frederik Luyten, persverantwoordelijke van Pukkelpop.