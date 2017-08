‘Overal betonblokken is onmogelijk’

In Spanje komt kritiek op het feit dat er geen betonblokken aan de Ramblas geplaatst waren om aanslagen zoals die van gisteren te vermijden. Volgens burgemeester Ada Colau van Barcelona bestaat 100 procent veiligheid echter niet.

De bestelwagen die gisteren de ravage veroorzaakte op de Ramblas in Barcelona werd niet gehinderd door betonblokken, paaltjes, slagbomen of andere obstakels. Het ministerie van Binnenlandse Zaken had vorig jaar naar verluidt nochtans al een of andere vorm van fysieke barrière aanbevolen om dergelijke aanslagen te voorkomen.

Volgens burgemeester Ada Colau werden de veiligheidsmaatregelen wel degelijk onder loep genomen na de aanbevelingen van het ministerie en werden er ingegrepen. Zo verhoogde Barcelona de politieaanwezigheid en werden barricades opwierpen bij grotere evenementen, zoals op oudejaarsavond. Maar zelfs de politie van Catalonië gaf vorig jaar aan dat ze geen voorstander was van een algemene verplichting om overal betonblokken te plaatsen.

Colau en andere verantwoordelijken wijzen erop dat het gewoon onmogelijk is om overal in de stad betonblokken te plaatsen. Het zou het verkeer al te zeer belemmeren en het zou niet verhinderen dat terroristen op een andere plek toeslaan, zegt Joaquim Forn van de Catalaanse regering.

Volgens Forn is het alleen nuttig op bepaalde momenten op bepaalde plaatsen, bij de uitgang van een concertzaal na een optreden, of aan het stadion na een wedstrijd van FC Barcelona, bijvoorbeeld. ‘Maar het is onmogelijk om ze overal in de stad te plaatsen.’

Volgens burgemeester Colau bestaat ‘100 procent veiligheid’ niet. ‘Vooral niet als er individuen zijn die bereid zijn met rudimentaire middelen barbaarse wreedheden te plegen.’