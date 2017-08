Tijdens de aanslagen in Catalonië kwamen in totaal 14 personen om het leven. Een overzicht van de dodelijke slachtoffers.

Bruno G. (35) - Italiaan

Het bedrijf Tom’s Hardware heeft vrijdagochtend een bericht op haar website geplaatst waarmee het het overlijden van Bruno Gulotta (35) betreurt. De man wandelde samen met zijn vrouw en twee kinderen op de Ramblas in Barcelona toen de terroristen met een bestelbus al zigzaggend zo veel mogelijk slachtoffers probeerden te maken.

Slechts 20 minuten voor de aanslag postte de Italiaan nog een foto van zichzelf en zijn gezin op de Ramblas op Facebook. Enkele collega’s probeerden hem te contacteren na de aanslag, maar kregen uiteindelijk enkel zijn vrouw aan de lijn die hen informeerde over de dood van haar man.

Professionalisme en vriendelijkheid

‘Onze collega en vriend Bruno G. was een van de eersten die door de beruchte terroristen is gedood in hartje Barcelona’, klinkt het in de mededeling, waarin ook vakantiefoto’s van het gezin zijn geplaatst. ‘Zijn vrouw heeft ons verteld hoe Bruno zonder enige waarschuwing met volle kracht werd geraakt door de bestelwagen. Hij had de hand van zijn vijfjarige zoon, Alexandre, nog vast op dat moment. Zijn vrouw, Martina, stond naast hem en droeg hun dochtertje van 7 maanden op de arm. Ze kon Alexandre nog net op tijd wegtrekken.’

De Italiaanse vader overleed ter plekke aan zijn verwondingen. ‘Hij had gebroken benen en een verscheurde romp. Het was vreselijk’, aldus het bedrijf. ‘Bruno was hier gekend om zijn professionalisme en zijn vriendelijkheid. Daar moeten we nu afscheid van nemen. Plots, zonder waarschuwing. Rust in vrede, Bruno, we zullen je nooit vergeten.’

Elke V. (44) - Belg Bij de dodelijke slachtoffers is ook een Belgische vrouw, de 44-jarige Elke V. uit Tongeren. Ze was samen met haar man en twee zonen met vakantie in Barcelona. Haar echtgenoot, een beroepsmilitair, en haar twee tienerzonen zagen hoe hun moeder werd aangereden, maar ontsnapten zelf aan het drama. Een zoon raakte wel lichtgewond. Ze keren zo snel mogelijk naar ons land terug. In Tongeren is een rouwregister geopend.

Francisco L. R. (60) - Spanjaard

De 60-jarige Francisco L. R. uit het Spaanse Granada is geïdentificeerd als een van de Spaanse dodelijke slachtoffers. Zijn vrouw raakte zwaargewond. Een nicht van haar is ook gewond, haar minderjarige zoon zou ook zijn omgekomen. Rodriguez was net met pensioen. Hij was jaren geleden van Granada naar Barcelona verhuisd.

Luca R. (25) - Italiaan

De Italiaan Luca Russo, een 25-jarige ingenieur uit Padua, was met zijn vriendin op reis toen de aanslag op de Ramblas plaatsvond. De jongeman overleed ter plekke.