Na de aanslagen in Catalonië heeft de Spaanse politie drie Marokkaanse en een Spaanse verdachte opgepakt. Volgens Spaanse media is Moussa O., de vermoedelijke chauffeur van het busje, gedood bij een politieactie in Cambrils.

Geen van de vier opgepakte verdachten van de terreuraanslagen in Barcelona en Cambrils stond bij de autoriteiten gekend voor banden met terroristische organisaties. Dat heeft de Catalaanse politie verklaard op een persconferentie. Volgens commissaris Josep Lluis Trapero werden de aanslagen van donderdag 'al enige tijd voorbereid vanuit Alcanar' en is er 'een glashelder verband' tussen de aanslagen in Catalonië en de gasexplosie die de dag ervoor een huis verwoestte in Alcanar.

In dat huis in Alcanar zouden de terroristen van de cel zich hebben voorbereid op aanvallen met gasexplosies. 'De terreurcel plande een zwaardere aanslag dan diegene die ze donderdag hebben uitgevoerd', klinkt het. Het zou gaan om twaalf personen, maar een precies aantal wilde commissaris Trapero nog niet geven.

Eén politieman schoot vier daders dood

Naast de vier opgepakte verdachten schoot de politie in de nacht van donderdag op vrijdag nog vijf anderen dood in Cambrils. Vier van hen werden doodgeschoten door dezelfde politieagent, die hen klemreed tijdens het vluchten. 'Dat was een zeer zware taak voor de agent, maar hij heeft plichtsbewust gehandeld', aldus Trapero.

Als het totaal aantal terroristen in de cel effectief op twaalf staat, zijn er momenteel nog drie terroristen op vrije voeten.

Wie werd opgepakt?

Van de opgepakte verdachten is nog weinig bekend. Een van hen, Driss O., werd gearresteerd in het noordelijke Catalaanse stadje Ripoll. Volgens verschillende media zou het zijn jongere broer Moussa zijn die aan het stuur van het busje zat dat donderdagavond over Las Ramblas raasde, maar daarover bestaat geen uitsluitsel. Volgens de Spaanse krant El Periodico is de 17-jarige vermoedelijke chauffeur donderdagnacht doodgeschoten.

De jongste opgepakte verdachte is 21, de anderen zijn 28, 34 en 27 jaar oud. Drie van hen hebben de Marrokaanse nationaliteit, een van hen de Spaanse.

Messen en bijlen

Algemeen werd aangenomen dat de chauffeur van het busje nog op vrije voeten was, maar de politiecommissaris verklaarde dat de bestuurder 'mogelijk' een van de vijf terroristen was die in Cambrils werd gedood.

De Spaanse politie bevestigde verder dat de terreurverdachten van Cambrils valse bommengordels droegen. Ze zouden ook messen en bijlen bij zich hebben gehad.