Wilden terroristen eerst toeslaan met gasflessen?

Volgens de politie is er een verband tussen de gebeurtenissen in Barcelona en Cambrils en een ontploffing donderdag in Alcanar.

In de nacht van woensdag op donderdag vond een explosie plaats in een huis in Alcanar, 200 kilometer ten zuiden van Barcelona. Daarbij kwam één persoon om het leven. Op foto’s is te zien dat de ravage groot is.

De politie ging aanvankelijk uit van een gewone gasexplosie, maar denkt nu dat er een link is met de de gebeurtenissen in Barcelona en Cambrils. In het puin zou materiaal teruggevonden zijn dat er op wijst dat er in het huis aan explosieven met gasflessen werd gewerkt.

De New York Times schrijft dat de terroristen door de ontploffing wellicht hun heil moesten zoeken tot een andere modus operandi en probeerden om drie vrachtwagens te huren. Omdat ze niet over de juiste rijbewijzen beschikten zouden ze dan drie kleine minibusjes gehuurd hebben.

Daarvan is er een gebruikt bij de aanslag op de Ramblas en zou een ander leeg zijn teruggevonden. De politie is nu op zoek naar het derde busje. Bij de aanslag in Cambrills werd een gewone wagen gebruikt.

Eén van de twee opgepakte verdachten van de aanslag in Barcelona werd gisteravond opgepakt in Alcanar.

