Vlaams slachtoffer was met man en kinderen op reis in Barcelona

Een van de dertien dodelijke slachtoffers van de aanslag op de Ramblas is de Vlaamse Elke V., een vrouw uit Tongeren, 44 jaar oud. Elke was samen met haar man en twee jonge kinderen op reis in Spanje en bezocht Barcelona. Net op het moment van de aanslag was ze op de Ramblas.

Het nieuws werd gisteren door verschillende officiële bronnen bevestigd. Haar man en kinderen hebben de aanslag overleefd, maar het blijft onduidelijk of ze ongedeerd zijn gebleven.

Elke V. werkte als loket­bediende bij Bpost. Haar man is beroepsmilitair. ‘Een heel vriendelijke vrouw’, klinkt het in de buurt. ‘Altijd in de weer voor haar jongens, twee voetballertjes.’ De ­familie was sinds vorige week op vakantie. ‘Zo onrechtvaardig dat ze net op zo’n verschrikkelijk ­moment daar waren.’

De familie van Elke werd gisteravond op de hoogte gebracht en was te aangedaan om te reageren. In Lummen, vanwaar ze afkomstig is, werd het kermisvuurwerk afgelast uit respect voor de familie, die vlak bij woont.