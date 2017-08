Bij een tweede aanslag in de Catalaanse badplaats Cambrils, op een honderdtal kilometer van Barcelona, zijn zeven mensen gewond geraakt. Terroristen hebben er geprobeerd om net zoals in Barcelona eerder op de dag in te rijden op voetgangers. De politie wist vier terroristen meteen te doden, een vijfde is later aan zijn verwondingen overleden.

Radiozender Cadena SER Catalunya meldt dat terroristen in de nacht van donderdag op vrijdag probeerden om met een wagen slachtoffers te maken in een voetgangerszone in Cambrils.

De terroristen sloegen in hun wagen op de vlucht maar de politie wist hen klem te rijden, schrijft de Spaanse krant El País. Tijdens het vuurgevecht dat hierop volgde, kwamen vier inzittenden om. Een vijfde sloeg te voet op de vlucht en werd iets later neergeschoten. Hij overleed aan zijn verwondingen. Volgens de Britse omroep BBC droegen de terroristen bomgordels.

De Spaanse hulpdiensten bevestigen dat er geen andere doden zijn gevallen bij de aanslag maar dat zeven mensen, onder wie een agent, gewond raakten. Twee gewonden zijn er erg aan toe.

We're still working in #Cambrils. Situation under control. 4 perpetrators shot and 1 injured who is detained. Keep safe, follow our tips — Mossos (@mossos) August 18, 2017

Verband

De situatie in Cambrils was rond iets voor drie onder controle. De politiediensten zijn wel nog steeds ter plaatse, geeft de Mossos d’Esquadra nog mee op Twitter.

Volgens de politie is er een verband tussen de gebeurtenissen in Barcelona, waar minstens dertien mensen zijn gestorven en honderd gewonden zijn gevallen, de nieuwe aanslag in Cambrils en een ontploffing donderdag in Alcanar.