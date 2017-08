Zanevska naar kwartfinales op ITF Vancouver, Wickmayer uitgeschakeld

Maryna Zanevska (WTA 128) heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales op het ITF-toernooi in het Canadese Vancouver (hardcourt/100.000 dollar).

De 23-jarige Belgische van Oekraïense origine haalde het in de tweede ronde in drie sets van de Italiaanse Martina Trevisan (WTA 147): 6-2, 2-6 en 6-2 na 1 uur en 50 minuten. In de kwartfinales neemt ze het eerstdaags op tegen de Australische kwalificatiespeelster Priscilla Hon (WTA 354).

Yanina Wickmayer (WTA 115) werd uitgeschakeld in de tweede ronde na een nederlaag in drie sets tegen de Canadese Carol Zhao (WTA 384), die een wildcard kreeg voor het toernooi. Wickmayer won nochtans de eerste set afgetekend met 0-6, maar twee keer 6-4 deed haar daarna de das om. De wedstrijd duurde 1 uur en 42 minuten.

Ysaline Bonaventure (WTA 284) werd woensdag in de eerste ronde reeds uitgeschakeld door de Roemeense Patricia Maria Tig (WTA 127).