Blijf uit de spits, win een gratis etentje

In Antwerpen start volgende maand een project dat pendelaars moet overtuigen om voortaan uit de file te blijven door middel van beloningen.

Niet tijdens de spits naar het werk rijden en zo de file ontlopen: in Antwerpen levert dat in september niet alleen tijdswinst, maar ook andere leuke extraatjes op. Autopendelaars die bewijzen dat ze tijdens die maand hun gedrag aanpasten en vijf keer niet tijdens de spitsuren (van 7 tot 9 en van 16 tot 18 uur) in de file gingen staan, krijgen een winkelwaardebon van 7 euro. Wie de spits 15 keer mijdt, ontvangt een lunchbon van 25 euro. En ja: wie dat een hele maand lang volhoudt, mag acht waardebonnen of twee lunchbonnen verwachten.

Dit alles kadert binnen het project ‘Spitsmijden’, dat vandaag gelanceerd wordt op initiatief van de stad Antwerpen. ‘Door mensen te stimuleren om alternatieven voor de wagen te kiezen, willen we op lange termijn tot twintigduizend autobewegingen uit de spits te halen’, zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).

Het principe kwam overwaaien uit Nederland, waar gelijkaardige projecten al langer bestaan. Na de knip van de Leien, en de bijkomende verkeershinder die er het gevolg van was, groeide de nood aan maatregelen om een verkeersinfarct in Antwerpen te voorkomen.

Mobiliteitsvereniging VAB is verheugd met het project. ‘Door Antwerpen rijden met de auto is vandaag een erg moeizame aangelegenheid. Na de zomer zal het alleen nog erger worden, als de autopendelaar niet massaal op alternatieven overstapt. Alle middelen moeten ingezet worden om het ergste te voorkomen.’

Maar hoe weet de stad dan of u wel degelijk uit de spits blijft? Bij de start van het project moet elke deelnemer een vragenlijst invullen over zijn huidige woon-werkgedrag. De werkgever, die zich ook dient te registreren, krijgt een kopie en kijkt toe op de correctheid van de antwoorden.

Bus, tram of fiets

U mijdt dan de spits als u voordien tijdens de spitsuren wél met de wagen de paarse, meest filegevoelige zone doorkruiste, en u dat voortaan dus niet meer doet (zie kaart). De controle gebeurt door een app, ontwikkeld door Olympus Mobility. Via de gps, de bewegings- en andere sensoren in uw smartphone, weet die perfect wanneer u vroeger of later de baan opgaat, het openbaar vervoer of de fiets neemt, of van thuis uit werkt. U krijgt dan één punt.

Werkgevers krijgen op hun beurt informatie in handen over de evolutie in de woon-werkverplaatsingen van hun werknemers, aan de hand waarvan ze hun mobiliteitsbeleid kunnen optimaliseren.

De stad Antwerpen financiert het hele systeem. Voorlopig loopt de actie alleen in september, maar ze is de eerste in een project dat minimaal twee jaar loopt. ‘Er zullen ongetwijfeld herhalingen volgen.’

Registreren kan op

www.spitsmijden-antwerpen.be