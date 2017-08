De vrouw van de Zimbabwaanse dictator Robert Mugabe zit in moeilijke papieren nadat ze in Zuid-Afrika een model afranselde. Vervelend voor Grace, die ambitie heeft om haar man op te volgen.

De 93-jarige Robert Mugabe landde gisteren in Zuid-Afrika voor een regionale top. De weinige energie die hij nog heeft, zal hij vooral moeten besteden aan zijn 52-jarige vrouw Grace - vanwege haar luxueuze levensstijl ook wel ‘Gucci Grace’ of ‘DisGrace’ genoemd wordt.

Het gerecht in Zuid-Afrika zou Grace graag ondervragen over wat er zich zondagavond precies afspeelde in een sjiek hotel in Johannesburg. Het 20-jarige model Gabriella Engels diende een klacht in tegen Grace Mugabe wegens mishandeling

Engels verbleef naar eigen zeggen met enkele vrienden in haar hotelkamer toen een vrouw binnenstormde. ‘Ik had geen idee wie ze was’, vertelde Engels aan Zuid-Afrikaanse media. ‘Ze schreeuwde dat ik moest vertellen waar haar zoons waren. We riepen dat we het niet wisten. Maar ze luisterde niet, pakte een elektrisch snoer vast en begon me uit volle macht te slaan. De kamer stond vol met haar bodyguards die gewoon toekeken. Echt, ik dacht dat het met me gedaan was. ’

Notoire playboys

Grace Mugabe was in het hotel blijkbaar op zoek naar haar twee zoons Robert Junior (25) en Chatunga (21), die in Johannesburg studeren maar notoire playboys zijn en geregeld keet schoppen. Het duo zou in contact gekomen zijn met Gabriella Engels en verbleef volgens een versie van het verhaal in een kamer in hetzelfde hotel - wat de woede van Grace moet verklaren.

Engels postte op haar sociale media foto’s van haar blessures, waaronder een hoofdwonde. Ze moest veertien keer genaaid worden. ‘Ik ben een model, mijn carrière is geruïneerd’, verklaarde ze.

De president en zijn vrouw tijdens de viering van Onafhankelijkheidsdag in april. Foto: AFP

Onschendbaarheid

Grace Mugabe zit nog altijd in Zuid-Afrika, maar het is onduidelijk wat er met haar zal gebeuren. De Zuid-Afrikaanse minister van Politiezaken, Fikile Mbalula, zei woensdag dat de Zimbabwaanse presidentsvrouw zich had aangeboden bij de politie. ‘Buitenlanders moeten begrijpen wat hun verantwoordelijkheid is, zeker als ze een diplomatiek paspoort hebben’, zei hij. ‘Ik kan zelf ook niet naar Zimbabwe gaan, daar wat mensen in elkaar slaan en denken dat de zaak zal overwaaien.’

De secretaris-generaal van de regerende ANC-partij verwelkomde zelfs op twitter het feit dat Grace Mugabe voor de rechter moest verschijnen ‘omdat ze gedaan had wat niet mag’.

Maar later op de dag kwam het bericht dat Grace zich op haar diplomatieke onschendbaarheid beriep. De krant Mail & Guardian vlooide uit dat die bescherming alleen geldt voor wie een officiële opdracht vervult; Grace Mugabe was in Zuid-Afrika voor privéredenen en zou daarom geen aanspraak maken op die immuniteit. Het ministerie van Politie wacht op een oordeel van het departement voor internationale relaties voor het beslist over een eventuele arrestatie van Grace Mugabe.

Of het zo’n vaart zal lopen, valt te bezien. In haar voordeel spreekt dat Robert Mugabe en de Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma goede vrienden zijn, die elkaar door dik en dun steunen.

Presidentiële ambities

Toch komt het incident zeer ongelegen voor Grace Mugabe, die haar carrière begon als secretaresse van Mugabe. Ze laat al langer blijken dat ze ambitie koestert om haar man op te volgen als president.

Dat is niet naar de zin van vicepresident Emmerson Mnangagwa, die al decennia de ‘compagnon de route’ is van Mugabe. Hij geldt als de grootste kanshebber om Mugabe op te volgen en geniet de steun van de generaals en de veteranen van de onafhankelijkheidsstrijd in de jaren zeventig.

De twee doen nog nauwelijks moeite om hun bitse strijd te verhullen. Het incident in Zuid-Afrika komt Mnangagwa in die zin goed uit. Maar de vicepresident werd zondag overgevlogen naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika nadat hij plots ziek was geworden. Zuid-Afrikaanse media sluiten niet uit dat hij het slachtoffer werd van een voedselvergiftiging.