Borstvoedingswinkels Boobs ’n Burps gesloten

De borstvoedingswinkels Boobs ’n Burps in Antwerpen, Gent, Leuven, Hasselt en Brussel hebben hun deuren gesloten. ‘De harde economische realiteit’, klinkt het. Zaakvoerster Roeline Ham werd in 2012 nog verkozen tot vrouwelijke starter van het jaar.

Ham opende haar eerste winkel in 2010, in Dilbeek. Boobs ’n Burps was de eerste Belgische borstvoedingswinkel en kende al snel succes, waarna nog vier winkels volgden, in Antwerpen, Hasselt, Leuven en Gent, en een eigen webshop. Vrouwen konden er onder meer terecht voor een passende bh, kolven en kledingstukken die hen vertrouwen geven bij het voeden.

Maar zeven jaar later is het sprookje uit, en houdt het winkelconcept het voor bekeken. 'We hebben al het mogelijke gedaan en geprobeerd, maar kunnen uiteindelijk niets anders dan de handdoek in de ring gooien', aldus Ham. Tot grote spijt van veel jonge moeders die op het aanbod, maar ook de deskundigheid van Boobs ’n Burps konden rekenen wanneer ze kozen voor borstvoeding.

'Boops 'n Burps was in de eerste plaats een sociale onderneming met de doelstelling om mama's te helpen. In mijn ogen lag onze winst daar, maar voor advies kan je geen geld vragen natuurlijk. In onze winkels trof je ook niet zomaar verkoopsters aan, maar lactatiedeskundigen en anderen die hun kennis over borstvoeding deelden, gratis. Jonge mama's informeren, dat was een persoonlijke missie die ik niet wilde opgeven.'

Ham noemt de grote concurrentiële druk, ook online, als reden voor het stopzetten van de winkels. 'De producten die we verkochten waren niet langer uniek. Dat is de keerzijde van het succes, we hebben zeker anderen geïnspireerd, maar uiteindelijk heeft de markt ons doodgeduwd.' En daar kon ook de grote schare fans van het concept geen verandering in brengen.

'De ongemakkelijke waarheid is dat als alle klanten al hun producten bij ons hadden gekocht in plaats van online, het niet zo ver had moeten komen. Het probleem is dat de consument vandaag beide wil: én zijn producten zo goedkoop mogelijk wil aanschaffen, én het advies dat wij hen konden bieden. Maar daar willen ze geen meerprijs voor betalen.'