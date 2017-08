Emma Stone is best betaalde actrice ter wereld

De Amerikaanse Emma Stone (28) is de best betaalde actrice ter wereld. Tussen juni 2016 en juni 2017 verdiende ze bruto 26 miljoen dollar (22 miljoen euro). Dat berekende het zakenblad Forbes.

Stone draait al een tijdje mee in Hollywood, maar ze werd pas helemaal een gevestigde waarde toen ze begin dit jaar de Oscar voor beste actrice won voor haar hoofdrol in de musical ‘La La Land’. De film bracht wereldwijd 445,3 miljoen dollar (378 miljoen euro) op in de cinemazalen en is verantwoordelijk voor het merendeel van Stones inkomsten.

Op plaats 2 prijkt Jennifer Aniston (48), die meer dan tien jaar na de laatste aflevering van de populaire serie ‘Friends’ nog steeds 25,5 miljoen dollar (21,7 miljoen euro) opstreek. Aniston verdient het meeste geld door haar naam te verbinden aan grote merken en bedrijven als luchtvaartmaatschappij Emirates.

Jennifer Lawrence (27), die in 2015 en 2016 bovenaan het Forbes-lijstje stond, verdiende het voorbije jaar 24 miljoen dollar (20,4 miljoen euro). Daarmee is ze naar plaats 3 gezakt.

De top 10 van best betaalde actrices verdiende in een jaar tijd 172,5 miljoen dollar (146,5 miljoen euro). De enige nieuwkomer in dat lijstje is de Britse Emma Watson (27) op plaats 6. De opvallendste afwezig is Scarlett Johansson (32).