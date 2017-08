Leerlingen met autisme mogen een dag thuis blijven

Scholieren met een autismespectrumstoornis mogen vanaf het nieuwe schooljaar een dag per week thuisblijven, indien ze een attest van een arts hebben. Dat schrijven Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg donderdag.

Vlaams Parlementslid Kathleen Helsen (CD&V) overtuigde haar partijgenoot en minister van Onderwijs Hilde Crevits om autistische kinderen die daaraan behoefte hebben, vanaf 1 september de kans te geven op een break in hun schoolweek. 'Het gaat om kinderen die in het gewone onderwijs schoollopen, maar voor wie vijf dagen per week les volgen te veel van het goede is', legt Helsen uit. 'Ze krijgen er te veel prikkels en dat leidt er vaak toe dat ze het schooljaar moeten overdoen of naar het buitengewoon onderwijs worden verwezen.'

De regeling is volgens Crevits perfect mogelijk binnen de huidige wetgeving. Helsen ontdekte dat kinderen met autisme een dag per week thuis kunnen studeren door hen als chronisch zieken te beschouwen. 'Dat zijn autisten niet, maar door ze onder die paraplu onder te brengen, konden we snel schakelen', aldus Helsen.

Wanneer een leerling in aanmerking komt, wordt zijn of haar parcours uitgestippeld in overleg met de ouders, het CLB, de arts, de school en de leerling zelf, aldus Helsen.