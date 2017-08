Vorig jaar namen 42.980 mannen ouderschapsverlof. Dat is dertig procent van alle aanvragen en veertien keer zoveel als in 2002 (zie grafiek) . De meeste mannen die kiezen voor het tijdskrediet gaan vier ...

Vorig jaar namen 42.980 mannen ouderschapsverlof. Dat is dertig procent van alle aanvragen en veertien keer zoveel als in 2002 (zie grafiek). De meeste mannen die kiezen voor het tijdskrediet gaan vier vijfden werken. Voor 2017 zien de cijfers er zelfs nog beter uit. Als de trend van de eerste zes maanden van dit jaar zich doorzet, zullen dit jaar 31 procent van de aanvragen gebeuren door mannen. Maar hoewel dat een aanzienlijke toename is, hinken mannen nog altijd hopeloos achter op vrouwen. In 2016 namen immers 100.668 vrouwen hun ouderschapsverlof op.

Foto: rr

‘Toch mogen we deze toename niet verwaarlozen’, zegt Simonne Vandewaerde, projectbegeleider gezin/arbeid aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen in Brussel. ‘De evolutie illustreert de gelijkere taakverdeling binnen het gezin. De rol van vrouw die ook buitenshuis als kostwinner gaat werken, wordt zo ondersteund.’

Leuke zorgtaken

Dat zien ook de medewerkers van Kind en Gezin. ‘Al een aantal jaar zien wij meer papa’s op afspraken verschijnen’, zegt woordvoerster Leen Dubois. ‘Dat kan samen met de partner zijn, maar evengoed alleen. Het getuigt allemaal van die evolutie naar meer betrokkenheid met het kind en het gezin.’

‘We zien dat mannen almaar meer betrokken zijn in huishoudelijke en zorgtaken’, zegt professor Marijke Verbruggen, hoofd van de onderzoeksgroep Work and Organisation Studies (KU Leuven). ‘Maar we mogen niet vergeten dat die taken dikwijls nog in lijn zijn met de genderrollen. Mannen zullen vaker huishoudelijke klusjes doen, zoals het vuilnis buiten zetten, en leuke zorgtaken, zoals spelletjes spelen. Vrouwen doen meestal de meer ingrijpende taken waaronder ’s nachts opstaan.’

Houden vrouwen de genderkloof dan deels zelf in stand? ‘Absoluut niet’, zegt Vandewaerde. ‘Zij zullen misschien langer thuisblijven dan hun partner en ouderschapsverlof opnemen om bijvoorbeeld borstvoeding te geven. Tegenwoordig zullen ze er ook voor zorgen dat ze met steun van hun partner weer gaan werken.’

Flexibiliteit

Waarom kiezen vooral mannen meestal voor die vier vijfden regeling? ‘Die flexibiliteit is net een sterkte van het verlof’, duidt Vandewaerde. ‘Wie wil zich een aantal maanden op het ouderschap storten. Wie dat niet wil, kan ervoor kiezen om het verlof in deeltjes op te nemen. Wetenschappelijk onderzoek is er niet, maar volgens mij denken mannen dat die vier vijfden regeling hun carrière minder zal schaden. Ze blijven immers op de hoogte van het reilen en zeilen op de werkvloer.’

Bovendien zijn nog niet alle werkgevers mee. ‘Mannen die ouderschapsverlof - of bij uitbreiding deeltijds werken - aanvragen, stoten nog altijd op negatieve reacties’, zegt Verbruggen. ‘“Kan je vrouw dat niet doen?”, is een veel gehoorde reactie op zulke aanvragen.’

Is dat de reden waarom nog altijd maar zoveel mannen ouderschapsverlof opnemen? ‘Daar moet je een onderscheid maken’, zegt Vandewaerde. ‘Allereerst is er nog altijd een groep mannen die geen verlof wil nemen. Niemand kan hen daartoe verplichten. Een tweede reden is het bijhorende loonverlies. Volgens de laatste barema’s (1 juni 2017, red.) is de vergoeding 735,64 euro per maand op basis van een voltijdse betrekking. In vergelijking met een volwaardig loon is dat peanuts. Een betere financiële compensatie zal nog meer mannen kunnen overtuigen.’

‘Want vrouwen hebben slechts in vijftien procent van de gezinnen het hoogste loon’, treedt Verbruggen bij. ‘Zelfs families die binnen het gezin al gelijke rollen hanteren, zullen op financieel vlak geneigd zijn het hoogste loon te waarborgen. Dat blijft tot op heden meestal de man. In die gezinnen zal de vrouw dus ouderschapsverlof opnemen en de lagere vergoeding krijgen.’

Wat bestaat er?- Sinds 8 maart 2012 krijgt iedere ouder vier maanden ouderschapsverlof per kind jonger dan twaalf jaar. Voor kinderen met een handicap wordt die leeftijd opgetrokken tot eenentwintig jaar. Ouders van kinderen geboren voor die datum krijgen drie maanden verlof.- De vier maanden kunnen opgesplitst worden in periodes van een maand of een veelvoud daarvan voor alle vol- of deeltijdse werknemers.- Elke voltijdse werknemer kan acht maanden zijn arbeidsprestaties halftijds voortzetten, opsplitsbaar per 2 maanden of een veelvoud daarvan.- Elke voltijds tewerkgestelde werknemer kan zijn arbeidsprestaties met 1/5 verminderen voor twintig maanden. Dat is opsplitsbaar per vijf maanden of een veelvoud daarvan.