Barcelona zonder aanvoerder Iniesta in Spaanse Supercup, Vermaelen nog steeds niet fit

Andres Iniesta is woensdag niet beschikbaar voor de terugwedstrijd van Barcelona tegen Real Madrid voor de Spaanse Supercup. De aanvoerder kampt met spierklachten en zit niet in de selectie. Thomas Vermaelen, die al tien dagen out is met een beenblessure, maakt evenmin deel uit van de kern.

Barça staat voor een zware klus. Het moet in Madrid een 1-3 achterstand gaan ophalen, en dat zonder spelmaker Iniesta. Ook Rafinha is geblesseerd, Arda Turan is door coach Ernesto Valverde gepasseerd. “Natuurlijk wordt het moeilijk, maar we hebben een kans en daar gaan we voor”, aldus Valverde. De Braziliaanse middenvelder Paulinho, die voor 40 miljoen euro uit China overkwam, is nog niet speelgerechtigd.

Thomas Vermaelen staat aan de kant met zijn zoveelste blessure. Hij moest op 5 augustus tijdens een oefenwedstrijd het veld verlaten met een blessure aan het linkerbeen. De verdediger is op overschot in Barcelona. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan AS Roma.

Bij Real Madrid ontbreekt Cristiano Ronaldo, die geschorst is omdat hij in de heenmatch de scheidsrechter duwde. Als favoriet Real de Supercup wint, is het al de zevende prijs in nauwelijks anderhalf jaar onder Zinédine Zidane.