Ikea onthult: zo maak je een Game Of Thrones-cape

Ikea heeft opnieuw op een slimme manier ingespeeld op de actualiteit. Nadat uitlekte dat Jon Snow en zijn broeders van de Night's Watch eigenlijk in schapenvellen van de meubelgigant rondliepen op de set, heeft Ikea nu een handleiding online gezet waarmee iedereen zijn eigen Game Of Thrones-cape kan maken.

Het was de Michele Clapton, kostuumontwerpster bij Game Of Thrones, die eerder deze maand onthulde hoe de stoere capes van de Night's Watch gemaakt werden. 'Deze capes zijn eigenlijk Ikea-tapijten. We hebben ze in stukken geknipt, geschoren en er wat lederen riemen aangehangen.'

Wil jij ook je eigen Night's Watch-cape? Het Ludde-tapijt van schapenvel vind je bij Ikea voor 39,99 euro. Voor de rest heb je enkel een schaar nodig en de volgende handleiding:

Hoe het resultaat eruitziet, tonen de mannen van Ikea zelf: