Maria Sharapova krijgt wildcard voor US Open en speelt eerste Grand Slam sinds begin 2016

Tennisster Maria Sharapova (WTA 148), dit jaar bezig aan een comeback na een dopingschorsing van vijftien maanden, krijgt een wildcard voor de US Open. Dat meldt de organisatie dinsdag op haar website. De Russin zal, mits ze tijdig van een armblessure hersteld is, voor het eerst sinds de Australian Open van 2016 weer op een grandslamtoernooi actief zijn.

Sharapova kreeg na haar terugkeer in competitie in april geen wildcards voor Roland Garros en Wimbledon. De US Open maakt de opvallende keuze om haar toch uit te nodigen. De Russin won het toernooi in 2006, na een finale tegen Justine Henin. Bij haar laatste passage in 2014 ging ze er in de achtste finales uit.

Vorige week moest de voormalige nummer één van de wereld en vijfvoudig grandslamwinnaar met een blessure aan de linkeronderarm nog forfait geven voor het WTA-toernooi van Cincinnati, dat deze week doorgaat. De US Open begint op 28 augustus.