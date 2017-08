Fantastisch nieuws omtrent Eden Hazard bij Chelsea

Eden Hazard is dinsdag, ruim twee maanden na zijn enkelblessure, bij Chelsea opnieuw op het trainingsveld verschenen. Dat melden Engelse media. De 26-jarige Rode Duivel blesseerde zich begin juni bij de nationale ploeg in aanloop naar de oefenpartij tegen Tsjechië en de WK-kwalificatiematch in Estland.

Wanneer Hazard weer wedstrijdfit is, blijft echter koffiedik kijken. Antonio Conte, de coach van Chelsea, hoopt in ieder geval dat de dribbelkont zo snel mogelijk terug is, want ‘The Blues’ misten afgelopen weekend hun competitiestart. Het team van Thibaut Courtois, Michy Batshuayi en Charly Musonda jr. ging in eigen huis pijnlijk met 2-3 ten onder tegen Burnley.

Breaking: Eden Hazard and Bakayoko are back in full training. #CFC pic.twitter.com/V4gEkbyXGp — Conteholic (@Conteholic) 15 augustus 2017

De volgende opdrachten met de Rode Duivels staan over ruim twee weken op de agenda, met de thuismatch tegen Gibraltar (31/08) en de verplaatsing baar Griekenland (03-09). Maar ook hier blijft het afwachten of bondscoach Roberto Martinez Hazard kan selecteren.