Bardet en Pozzovivo starten als kopmannen bij AG2R-La Mondiale

AG2R-La Mondiale trekt met de Fransman Romain Bardet en de Italiaan Domenico Pozzovivo als beschermde renners naar de Ronde van Spanje.

Bardet eindigde in de voorbije Tour als derde, na een tweede plaats vorig jaar. De 26-jarige Fransman debuteert in de Vuelta.

“Het is de eerste keer sinds zijn profdebuut in 2012 dat hij twee grote rondes rijdt in een jaar. De conditie waarmee hij uit de Tour is gekomen, stelt hem in staat met vertrouwen toe leven naar de Vuelta”, legt teammanager Julien Jurdie uit. “Zijn ambities zijn verschillend als deze waarmee hij naar de Tour is gegaan. Maar hij hoopt een prominente rol te kunnen spelen in die etappes die hem liggen.”

Pozzovivo, 34, staat voor zijn derde Vuelta. Hij werd zesde in 2013 en elfde in 2015. Dit seizoen eindigde hij als zesde in de Giro en pakte de Italiaan een rit in de Ronde van Zwitserland. “Domenico heeft dit seizoen al heel regelmatig gepresteerd. In de Ronde van Polen (zesde) heeft hij getoond dat hij in deze Vuelta een serieuze bedreiging voor de top tien is, of zelfs nog beter”, aldus Jurie.

De rest van de selectie bestaat uit de Fransen Clément Chevrier, Axel Domont, Julien Duval, Alexandre Geniez (ritwinnaar in Vuelta 2013 en 2016) en Alexis Gougeard (ritwinnaar in Vuelta 2015), de Duitser Nico Denz en de Canadees Hugo Houle. De 72e Ronde van Spanje opent zaterdag (19 augustus) met een ploegentijdrit in het Franse Nîmes.